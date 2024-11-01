Pirámide del sistema capitalista (1911) [ENG]  

En 1911, la imagen de trabajadores esclavizados erigiendo pirámides monumentales para sus faraones gobernantes se reutilizó para ilustrar la estratificación del sistema capitalista. Publicada en *Industrial Worker* —un periódico de Cleveland, Ohio, financiado por los Trabajadores Industriales del Mundo (IWW)—, la imagen es una tarta de capas de opresión. En la cima se encuentra el propio sistema, el capitalismo, un saco gigante bordado con $$$. Debajo están los políticos y los monarcas («nosotros os gobernamos»), apoyados en los hombros (...)