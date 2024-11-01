Tu frigorífico con IA morirá cuando termine su garantía: los electrodomésticos en la RDA eran indestructibles por ley

Hoy en día la garantía de productos en España es de tres años, pero en la antigua República Democrática Alemana si no tenían al menos 12 años de garantía, acababas en la cárcel. Muchos electrodomésticos de hace 70 años, aún funcionan. Los frigoríficos VEB DKK Scharfenstein eran feos como el demonio, como casi todos los electrodomésticos de la antigua República Democrática Alemana [RDA]. Pero muchos de ellos, fabricados en los años 50 y 60 del pasado siglo, siguen funcionando como el primer día. Eran indestructibles por ley.