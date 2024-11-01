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Tu frigorífico con IA morirá cuando termine su garantía: los electrodomésticos en la RDA eran indestructibles por ley

Tu frigorífico con IA morirá cuando termine su garantía: los electrodomésticos en la RDA eran indestructibles por ley

Hoy en día la garantía de productos en España es de tres años, pero en la antigua República Democrática Alemana si no tenían al menos 12 años de garantía, acababas en la cárcel. Muchos electrodomésticos de hace 70 años, aún funcionan. Los frigoríficos VEB DKK Scharfenstein eran feos como el demonio, como casi todos los electrodomésticos de la antigua República Democrática Alemana [RDA]. Pero muchos de ellos, fabricados en los años 50 y 60 del pasado siglo, siguen funcionando como el primer día. Eran indestructibles por ley.

| etiquetas: república democrática alemana , electrodomésticos , , obsolescencia
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3 comentarios
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angelitoMagno #2 angelitoMagno
No digo que el artículo sea interesante, pero tambien hay mucho mito con la poca durabilidad de los electrodomésticos occidentales frente a los "feos pero irrompibles" aparatos soviéticos o comunistas.

Por ejemplo, ¿quien tiene un frigorífico con IA? Y aunque lo tuvieras, una cosa es que la garantía dure tres años y otra es que el frigorífico vaya a dejar de funcionar al día siguiente. La duración media de los electrodomésticos suele estar en unos 15 años.
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plutanasio #1 plutanasio
Yo he estado en países de la antigua URSS y los coches y electrodomésticos funcionaba sí, pero de aquella manera, con unas ñapas que del original tenían 4 tornillos.
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berkut #3 berkut
Es posible, aunque cualquier frigorífico de los años 50 o 60 hechos en cualquier lugar del mundo también duraban mucho más que los de ahora.
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