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Ayuso transfirió al hospital estrella de Quirón 30 millones que estaban destinados a cuidados paliativos y atención en la sanidad pública

Ayuso transfirió al hospital estrella de Quirón 30 millones que estaban destinados a cuidados paliativos y atención en la sanidad pública

El traspaso dejó a cero la partida de orientación a padres con hijos con discapacidad y el “plan de cuidados paliativos”. Sanidad usó el dinero para aumentar el presupuesto de la Fundación Jiménez Díaz, gracias a una “claúsula adicional” aprobada por la presidenta y la consejera de Sanidad en julio de 2025. El centro, que tiene una parte totalmente privada y otra que presta servicio a la sanidad pública, factura a la Comunidad de Madrid por cada tratamiento u operación que hace para el sistema público

| etiquetas: ayuso , quirón , fundación jiménez díaz
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8 comentarios
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elGude #1 elGude
Recordad esto cuando os digan que la ley de la eutanasia no sería necesaria si hubiera mas gasto en cuidados paliativos.
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MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#1 No debería hacer falta, Ayuso y sus votantes han demostrado que les encanta el sufrimiento ajeno.
1 K 30
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Eso un juez decente la procesaría por malversación de fondos públicos.

Pero claro, eso es difícil de encontrar en Madrid....
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Cehona #8 Cehona
#4 Menos si es un email de tu asesora personal y un juez que "aga halgo"
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Ortzi_ #3 Ortzi_ *
Ni poniéndose a pegar tiros en mitad de la Castellana la van a dejar de votar porque el perro Sánchez ya tal...
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DonNadieSoy #2 DonNadieSoy
Pero y la corrupción de Begoña que eh, eh???
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SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
No es magia, es el puto PP robando, como siempre.
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Cehona #7 Cehona
Mayoría absoluta. No perdáis más el tiempo.
Los ingleses tardaron más de treinta años en intentar recuperar su sanidad pública perdida con el thatcherismo.
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menéame