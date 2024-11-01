Ayuso transfirió al hospital estrella de Quirón 30 millones que estaban destinados a cuidados paliativos y atención en la sanidad pública

El traspaso dejó a cero la partida de orientación a padres con hijos con discapacidad y el “plan de cuidados paliativos”. Sanidad usó el dinero para aumentar el presupuesto de la Fundación Jiménez Díaz, gracias a una “claúsula adicional” aprobada por la presidenta y la consejera de Sanidad en julio de 2025. El centro, que tiene una parte totalmente privada y otra que presta servicio a la sanidad pública, factura a la Comunidad de Madrid por cada tratamiento u operación que hace para el sistema público