Cuando Serigne Mbaye se llama Paco Gonzalez

Durante el tiempo que viví en Paises Bajos, para visitar el terruño en verano hacía el viaje en coche. El viaje siempre transcurría por el mismo camino, pasando la frontera de Bélgica con Francia por la carretera entre Gante y Lille y siempre, siempre, siempre hay un coche de policía de la aduana flotante en la frontera.

Incluso sale en Google maps: www.google.es/maps/@50.7649787,3.1694397,3a,75y,276.61h,91.15t/data=!3

A día de hoy habré hecho ese viaje unas 12 veces y me han parado unas 7 veces sólo en ese punto.

En alguna ocasión, las paradas han sido con violencia, sacándome por la fuerza del coche sin haber presentado resistencia/problema alguno y únicamente por la puta cara.

¿Y eso porqué se preguntarán algunos?

Pues veréis, dejadme ilustraros con uno de esos controles "aleatorios" de la gendarmería francesa.

En una ocasión, justo antes de salir hacia el sur, mi jefe de entonces me preguntó cuanto tardaba en hacer el viaje.

- Son unas 16 horas de volante, 2 horas de pérdida en paradas, 1 hora de atascos en Burdeos o París(1) y luego la hora que pierda en la frontera con los gendarmes

+ ¿Frontera? Es Schengen, no hay frontera.

- Bueno, pero para mí sí, luego cuando pase te mando una foto y lo ves.

Total, que me pararon como siempre y donde siempre.

3 gendarmes, preguntan si hablo francés, "non", vale, dos gendarmes ponen cara de no hablar inglés y me quedo con el único que parece hablar la lengua. De neerlandés (y eso que estamos en la frontera con la parte flamenca de Bélgica) ni hablar claro.

Total. Que los dos gendarmes que no hablan inglés se ponen a ponerme el coche de vuelta y media buscando drogas, el tercero se va a revisar mi identificación y yo me acuerdo de la foto que le prometí a mi jefe. Saco el móvil y sin pensarlo mucho le saco una foto al coche de los gendarmes.

El que habla inglés me ve y pierde los papeles, comienza a gritarme que qué cojones hago haciendo fotos al coche. "Es un chiste para mi jefe" le respondo.

Me rodean los 3 gendarmes y les explico con tranquilidad:

- Mi jefe no se creía que íbais a pararme en este punto y le quiero mandar una foto.

+ ¿Y tú cómo sabías que te íbamos a parar?

- Siempre me paráis. Os ponéis ahí debajo del puente, me véis venir desde Bélgica en un coche blanco de España, pequeño y conducido por un moreno de pelo oscuro, con barba oscura y vuestro manual de actuación dice que me paréis.

* (Agente número 2 que supuestamente no habla inglés y con un horrible acento dice) It's not because of the way you LOOK is because of your CAGGGG. (No es por tu ASPEGGTO es pog tu COCHGGE)

- Vale, apuntad pues esta matrícula en el sistema como que no soy narcotraficante, porque van ya 5 veces que me paráis aquí, nunca encontráis nada porque no soy quien buscáis y en el rato que estáis jodiendo a uno que no lleva nada y que podríais saber que no lleva nada se os están colando a los que sí estáis buscando.

* Eres un pgogamadog hoggible si gazonas así, tu tienes un pgoblema ggave si cggees que somos gacistas....

Se pillaron tal cabreo conmigo que me devolvieron el carnet y me dijeron que me fuese de allí cagando hostias, sin terminar de realizar el registro al coche ni nada. Ah, esto fue meses después de la revuelta de las Banlieue que tuvieron su origen en un asesinato racista.

Por otro lado, no se vale contar sólo lo malo.

¿Ocasiones en las que cruzando el mismo punto kilométrico, con el mismo coche, el mismo nivel de moreno, la misma barba y habiéndome visto no me hayan parado? El día que llevaba una norteña con el pelo pajizo de copiloto. Pero, eh, me paran por el cochge y no por mi aspegto. Sí, por los cojones.

Y a Serigne le pidieron que se identificase porque tenían indicios contra él y nada de esto es una situación derivada del racismo. Sí, por los cojones.

A nadie que le haya contado esta historia me ha negado el componente racista, pero como siempre que estas cosas tocan en casa, toca jugar a enmierdar, no vaya a ser que descubramos no ser seres de luz y que tengamos cosas que arreglar.

Lo que no justicaríais para los vuestros, no lo justifiquéis para los demás, aunque sea por tener el mínimo de inteligencia justa para no cagarse encima y darse cuenta de que el moreno también ERES TÚ cuando cruzas la frontera y toda la violencia y opresión que justificáis para otros estáis a dos pasos de sufrirla en vuestras propias carnes.

(1) Si te evitas uno yendo a ciertas horas te comes el otro casi el 100% de las ocasiones.