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Irán acaba de publicar la propaganda más descabellada sobre Trump y es increíble (Ing)
Epico Simplemente epico Empieza en el minuto 1:27 Segunda parte 4:28
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#2
jonolulu
Clickbait descabellado
3
K
58
#4
azathothruna
#2
Trato de que sea fiel al titulo original.
2
K
38
#5
jonolulu
#4
Y lo es. Por eso es clickbait
1
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24
#3
candonga1
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#9
oceanon3d
*
¿Te refieres a EEUU?
En Estados Unidos se apoya abiertamente el matrimonio infantil
www.france24.com/es/la-selección-de-arte-en-español/20240125-en-esta
Para el tipo este
pozz
que debe tener en el ignore a todo meneame. Y que, como no, ya ha votado negativo como hace con casi todo lo que no cuadre con su sesgo ideológico. Y encima dice que es irrelevante y entra comentar.
2
K
46
#12
DocendoDiscimus
¿Te refieres a USA?
1
K
32
#6
Lerena
*
Los Iraníes son unos cachondos.
1
K
28
#1
HeilHynkel
*
Lleva sacando vídeos de esos toda la guerra. Y los hay muy buenos, pese a ser propaganda (Bueno, Casablanca o el Acorazado Potenkim son pelis de propaganda que han cambiuado la forma de hacer cine)
1
K
27
#15
candonga1
#_11
Depende de lo que consideres infantil... la edad mínima en Irán son 13 años, en España 16 años, pero no hace mucho, en España eran 14 años.
0
K
20
#7
pozz
Irónico y curioso que un pais que tiene legalizado el matrimonio infantil, que afecta principalmente a niñas preadolescentes, tenga las santas pelotas de hablar sobre Epstein.
1
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14
#8
Rexor
#7
si te gusta más podemos hablar de la iglesia española
2
K
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#10
azathothruna
#8
O del mata elefantes
Juan carlos es putero, como charlie sheen
0
K
18
#11
pozz
#8
En España es legal el matrimonio infantil?? por que en Iran si que lo es, las niñas se pueden obligar a casarse con 13 años, menos edad si el tutor da su permiso...
Por otro lado, soy agnostico, no creo en sectas, y tambien tengo muy claro que las diferencias entre la iglesia española, y los follacabras iranies, son abismales en absolutamente todos los sentidos. En España tampoco tenemos una policia de la moral asesinando a mujeres por no ponerse un trapo, en ese pais que tanto adorais, si.
0
K
7
#13
DocendoDiscimus
#8
Recuérdale a POZZ que en USA sí es legal el matrimonio infantil. Me tiene en ignore. Que nos aclare a qué país se refiere en
#_7
, por favor.
1
K
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#14
gemmota
#7
En Estados Unidos tambien tienen legalizado el matrimonio infantil en muchos estados (especialmente en los que hay muchos mormones, como Utah), la única condición es que los padres den su consentimiento. Si lo dan (que lo hacen), a partir de los 8 años pueden casar a sus hijas y arrancarles todos los dientes. Los hijos varones, no, por supuesto, no se pueden casar hasta los 21.
1
K
29
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15
comentarios)
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En Estados Unidos se apoya abiertamente el matrimonio infantil
www.france24.com/es/la-selección-de-arte-en-español/20240125-en-esta
Para el tipo este pozz que debe tener en el ignore a todo meneame. Y que, como no, ya ha votado negativo como hace con casi todo lo que no cuadre con su sesgo ideológico. Y encima dice que es irrelevante y entra comentar.
Juan carlos es putero, como charlie sheen
Por otro lado, soy agnostico, no creo en sectas, y tambien tengo muy claro que las diferencias entre la iglesia española, y los follacabras iranies, son abismales en absolutamente todos los sentidos. En España tampoco tenemos una policia de la moral asesinando a mujeres por no ponerse un trapo, en ese pais que tanto adorais, si.