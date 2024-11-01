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Lo que tres mil pijos le están haciendo a Segovia

Lo que tres mil pijos le están haciendo a Segovia

Hace unos pocos años, desembarcó allá el IE, una universidad privadísima y pijísima, que instaló en el municipio a unos tres mil estudiantes. Divididos en tres clases: ricos, millonarios y multimillonarios. También alguna bequita por salvar la cara, pero, básicamente, los dueños del mundo; gente capaz de pagar sin despeinarse los 25.000 euros de media que cuesta una matrícula en la universidad del IE. Oligarcas de aquí y de allá, nababs venezolanos, un sobrino de Bashar al-Ásad, gente así; pequeños aprendices de oligarca que llegan...

| etiquetas: segovia , universidades privadas , gentrificación
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15 comentarios
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Comentarios destacados:    
Noeschachi #6 Noeschachi
El Gran Reemplazo segovian edition

Esperaba un artículo sobre el quinto caso de gentrificación de la semana... pero joder vaya tela ni saber tirar la basura
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NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue *
Uno de la CIA dice que son los israelíes los que lo hacen en Chipre y Grecia, que provocan este genocidio cultural subiendo precios e impidiendo que los trabajadores accedan a una casa formen familia y en España Pedro Sanchez no lo regula porque va con los pederastas

Que es un genocido contra España

x.com/abierkhatib/status/2037384366746202305
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YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
está llamando guarros a los tres mil estudiantes de esta universidad privada, ou yeah!
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YSiguesLeyendo #9 YSiguesLeyendo *
NO es que NO SEPAN tirar la basura, es que TIRAN LA BASURA AL ESTILO PIJO. aclaración: en sus urbanizaciones privadas donde viven cuando no están en la Uni, se saca la basura, toda junta, sin separar para reciclar, en una bolsa que se coloca en el descansillo junto a la puerta y "un obrero" pasa por cada puerta, se agacha en cada puerta para recoger del suelo cada bolsa, se levanta y las echa dentro de un cubo de basura en el que sólo suelen caber unas cuatro o cinco bolsas…   » ver todo el comentario
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YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo *
[Ya saben leer solitos el artículo]

Eirene.
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YSiguesLeyendo #4 YSiguesLeyendo *
#3 que digo yo: la culpa de esto es de tres mil pijos o de que las instituciones no garantizan unos servicios públicos de calidad?... la solución es echarlos de Segovia entonces y asunto resuelto? más populismo, por favor!
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
[Creo que ya se te comentó que dejaras de hacer esto]

Eirene.
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YSiguesLeyendo #5 YSiguesLeyendo
#1 lo de los contenedores no es una leyenda, es verdad verdadera. la noticia, aquí: www.eldiasegovia.es/noticia/z97d0dcba-b6db-bb10-b3df16e370820143/20240
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Moderdonia #8 Moderdonia
¿Qué pasa si se va la luz en esta universidad privada? Que no se ve ni un pijo.
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sotillo #11 sotillo
Lo que no puedo entender es que el ayuntamiento no les ponga unos funcionarios que se encarguen de estas cosas ¿No son los que traen riqueza a la ciudad? Pues coño no querrán que encima se recojan ellos la basura, como sigan así lo mismo se enfadan y se van a otro sitio
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sotillo #13 sotillo
Son ricos ¿Acaso hace falta? ¿No es estas la política de derechas, dar prioridad a los ricos que dan empleo? Pues coño contratar a gente que se encargue
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#15 Carapedo
A ver, pero alguien en Segovia se lo está llevando calentito, no? Los taxistas por lo que se ve, nunca se han visto en otra. Imagino que los restaurantes también estarán llenos. Los que alquilan pisos tres cuartos de lo mismo. Las tiendas que vendan productos pijos.... 3000 personas de gastar mucho en una ciudad de 53000 habitantes es un chute de dinero salvaje. Y estos no son turistas que solo compran mierdas y se van en 3 días, estos viven allí todo el año (o gran parte del año) y necesitan supermercados y tiendas de verdad. Vamos, que hay gente que le va peor y gente que le va mejor.

Y lo de la basura, pues se solucionaría con multas chachis de a €100 la bolsa y con eso el ayuntamiento puede recaudar un buen pellizco.
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Mildranx #10 Mildranx
De los mismos que dicen "cambiemos el modelo productivo" y se oponen a los centros de datos, los que buscan la "transición energética", pero se oponen a los parques eólicos y plantas solares, llegan ahora los de "todo lo ponen en madrid, hay que distribuir por el resto de españa", ahora se quejan porque se llevan cosas a otras partes de España....
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Mildranx #12 Mildranx
A ver, el problema es cuando el "sistema" es muy diferente. Lo normal y lo que está casi todo el mundo acostumbrado es que haya unos contenedores, con su horario para tirar la basura. A mi me pasó que cuando estuve un tiempo viviendo en el centro de Cadiz, la primera noche fuí a buscar un contenedor, y me quedé con la cara de tonto con la bolsa de basura, hasta que un vecino me explicó que en el centro cada casa tenía su propio contenedor que había que sacar por la noche y recoger por la mañana. Tienes tan asumido un sistema del día a día que te puedes llevar una sorpresa cuando el sistema es muy diferente.
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#14 txelin
que les frían a multas, a ellos les va a dar igual pero a la ciudad les va a venir muy bien.
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menéame