Lo que tres mil pijos le están haciendo a Segovia

Hace unos pocos años, desembarcó allá el IE, una universidad privadísima y pijísima, que instaló en el municipio a unos tres mil estudiantes. Divididos en tres clases: ricos, millonarios y multimillonarios. También alguna bequita por salvar la cara, pero, básicamente, los dueños del mundo; gente capaz de pagar sin despeinarse los 25.000 euros de media que cuesta una matrícula en la universidad del IE. Oligarcas de aquí y de allá, nababs venezolanos, un sobrino de Bashar al-Ásad, gente así; pequeños aprendices de oligarca que llegan...