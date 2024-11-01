Lo que tres mil pijos le están haciendo a Segovia

Hace unos pocos años, desembarcó allá el IE, una universidad privadísima y pijísima, que instaló en el municipio a unos tres mil estudiantes. Divididos en tres clases: ricos, millonarios y multimillonarios. También alguna bequita por salvar la cara, pero, básicamente, los dueños del mundo; gente capaz de pagar sin despeinarse los 25.000 euros de media que cuesta una matrícula en la universidad del IE. Oligarcas de aquí y de allá, nababs venezolanos, un sobrino de Bashar al-Ásad, gente así; pequeños aprendices de oligarca que llegan...
| etiquetas: segovia , universidades privadas , gentrificación
Esperaba un artículo sobre el quinto caso de gentrificación de la semana... pero joder vaya tela ni saber tirar la basura
Que es un genocido contra España
x.com/abierkhatib/status/2037384366746202305
Eirene.
Eirene.
Y lo de la basura, pues se solucionaría con multas chachis de a €100 la bolsa y con eso el ayuntamiento puede recaudar un buen pellizco.