Comienza el juicio de Kitchen: de Rajoy a Cospedal con un rosario de 'peperos' en el juzgado y el periodismo en jaque

En la lista también aparecen el popular Javier Arenas; el exmarido de Cospedal, Ignacio López del Hierro o el actual ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. En unos pocos días se celebrará uno de los juicio más importantes de la historia, el conocido como caso Kitchen, que sienta en el banquillo al excomisario José Manuel Villarejo, pero también al que fuera ministro del Interior con Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, a su número 2, Francisco Martínez, así como a parte de la cúpula policial del primer gobierno del gallego.