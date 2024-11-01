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Comienza el juicio de Kitchen: de Rajoy a Cospedal con un rosario de 'peperos' en el juzgado y el periodismo en jaque

Comienza el juicio de Kitchen: de Rajoy a Cospedal con un rosario de 'peperos' en el juzgado y el periodismo en jaque

En la lista también aparecen el popular Javier Arenas; el exmarido de Cospedal, Ignacio López del Hierro o el actual ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. En unos pocos días se celebrará uno de los juicio más importantes de la historia, el conocido como caso Kitchen, que sienta en el banquillo al excomisario José Manuel Villarejo, pero también al que fuera ministro del Interior con Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, a su número 2, Francisco Martínez, así como a parte de la cúpula policial del primer gobierno del gallego.

| etiquetas: comienza , juicio , kitchen , rosario , peperos , en juzgado
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9 comentarios
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calde #1 calde
Anda, mira! Va a ser por ésto por lo que los peperos estaban tan enfadados por no adelantar las elecciones. :roll:

Aunque por otro lado, manda narices que la gente tenga tan poca memoria... ¬¬
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Asimismov #2 Asimismov
#1 Anda, mira! Va a ser por ésto por lo que el Perro Sánchez quería aguantar hasta junio del 2027.
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josde #4 josde
#2 Y lo va a conseguir aunque les pese a los abducidos secuaces del PP.
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calde #8 calde
#2 Pues no, mira, te lo explico: En España las legislaturas duran 4 años. Eso es lo que deben durar.

Lo excepcional es que duren menos, para eso es para lo que hace falta una justificación. Y esa justificación que debería ser algo distinto al puro interés electoral de un partido porque se le viene encima un juicio bochornoso.
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Waves #9 Waves
#1 La gente va a tener que elegir entre los que roban a manos llenas y los que no hacen suficiente autocrítica.
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Quel #3 Quel
¿ Ocho años para que se empiecen a juzgar las corruptelas del PP ? Ya han tardado ... Supongo que para esa misma regla de tres, hasta el 2034 no podremos empezar a juzgar las "otras corruptelas" ?
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Sinfonico #5 Sinfonico
#3 Ocho años y ya verás en lo que queda....en nada
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#6 Samaritan
Dirán que ese PP es cosa del pasado, aunque todos sabemos que siempre eran, son y serán igual de corruptos y mafiosos.
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Nube_Gris #7 Nube_Gris *
La probabilidad de que un pepero sea condenado por corrupción en España es inversamente proporcional a la gravedad de sus delitos e inversamente proporcional a la cantidad de mierda que ese pepero conozca de los elementos superiores en la jerarquía de su Partido Podrido.
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menéame