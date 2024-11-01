Turistas israelíes agreden en Brasil a una mujer que lleva bandera palestina y los echan 'a patadas'  

En una manifestación propalestina en las inmediaciones de una playa en Brasil, una mujer que llevaba una bandera de Palestina supuestamente fue agredida por turistas israelíes. Tras el incidente, un numeroso grupo de personas se reunió para respaldarla. Con cánticos de "¡Libertad para Palestina!" y acusaciones de "terroristas" echaron 'a patadas' de la playa a los involucrados. Se indica que la Policía posteriormente detuvo a los presuntos agresores israelíes.