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Turistas israelíes agreden en Brasil a una mujer que lleva bandera palestina y los echan 'a patadas'

Turistas israelíes agreden en Brasil a una mujer que lleva bandera palestina y los echan 'a patadas'  

En una manifestación propalestina en las inmediaciones de una playa en Brasil, una mujer que llevaba una bandera de Palestina supuestamente fue agredida por turistas israelíes. Tras el incidente, un numeroso grupo de personas se reunió para respaldarla. Con cánticos de "¡Libertad para Palestina!" y acusaciones de "terroristas" echaron 'a patadas' de la playa a los involucrados. Se indica que la Policía posteriormente detuvo a los presuntos agresores israelíes.

| etiquetas: israel , brasil , turista , palestina , bandera
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 candonga1
Hacen amigos allí donde van.
14 K 175
#2 Otrebla8002
Israelis demostrando su baja calaña.
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kinnikuman #3 kinnikuman
Basura humana por el mundo
6 K 70
PsySkeletor #6 PsySkeletor
Son gilipollas. Mira que con callarse ya hubiera sido suficiente. No, tienen que ir a sacar chorra donde sea.

Pues nada al fuego ese, como un chucho
4 K 35
#5 Suleiman
Suelen hacerlo por todo el mundo, tienen fama de ser unos HP como turistas...
3 K 35
#8 C.Nutrio
#5 Como turistas, como anfitriones, como...
1 K 15
dunachio #7 dunachio
Este es el camino. Hay que señalarlos y echarlos de todos los sitios. Israel es un estado genocida.
3 K 32
GeneWilder #4 GeneWilder
#1A donde van, triunfan.
2 K 30
#10 AGlC
Están tan acostumbrados a la impunidad absolutany a poder atacar y agredir a cualquiera que no les guste, que se creen que pueden ir por el mundo haciendo lo que les sale de los cojones.
1 K 15
#9 unomas23
Pues los brasileños se contuvieron mucho. En Rio o Sao Paulo no salen vivos.
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menéame