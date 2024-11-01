Ayuso publica este polémico tuit en plena jornada de reflexión: un historiador le da una réplica de las que no se olvidan

Ayuso ha pensado, en plena jornada de reflexión en Castilla y León, que era un buen momento para difundir sus dudas sobre el uso del DNI digital en los comicios y ha provocado un revuelo instantáneo. Jagoba Álvarez Ereño, licenciado en Historia y profesor de Secundaria, le ha dado una de las réplicas más sonadas: "1. Con el DNI digital se pudo votar en las últimas autonómicas de Extremadura y Aragón. El PP fue la lista más votada y Vox subió en votos. Entiendo que impugnarán el resultado. 2. Va a poder usarse en las de Castilla y León de mañana
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O entraron un colegio electoral durante el conteo ,pues cualquier ciudadano puede hacerlo ;
Lo tuvieron todo muy mascadito y/ o simplemente mienten por maldad pura y dura .
¿Qué pretende, hacer también una línea de metro desde Segovia hasta Valdebebas?
Pimpampún: métete en tus asuntos y déjanos en paz, CyL es una comunidad muy diferente y jamás la sabrías gobernar. Y no soy PPro, pero le prefiero 1000 veces a ti porque al menos mira algo por su tierra, tú te burlas de un idioma que se habla en una parte de nuestra comunidad autónoma diciendo que es "pim pam pum" como dijiste hace unos meses.