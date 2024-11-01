Ayuso publica este polémico tuit en plena jornada de reflexión: un historiador le da una réplica de las que no se olvidan

Ayuso ha pensado, en plena jornada de reflexión en Castilla y León, que era un buen momento para difundir sus dudas sobre el uso del DNI digital en los comicios y ha provocado un revuelo instantáneo. Jagoba Álvarez Ereño, licenciado en Historia y profesor de Secundaria, le ha dado una de las réplicas más sonadas: "1. Con el DNI digital se pudo votar en las últimas autonómicas de Extremadura y Aragón. El PP fue la lista más votada y Vox subió en votos. Entiendo que impugnarán el resultado. 2. Va a poder usarse en las de Castilla y León de mañana