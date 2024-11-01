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Ayuso publica este polémico tuit en plena jornada de reflexión: un historiador le da una réplica de las que no se olvidan

Ayuso publica este polémico tuit en plena jornada de reflexión: un historiador le da una réplica de las que no se olvidan

Ayuso ha pensado, en plena jornada de reflexión en Castilla y León, que era un buen momento para difundir sus dudas sobre el uso del DNI digital en los comicios y ha provocado un revuelo instantáneo. Jagoba Álvarez Ereño, licenciado en Historia y profesor de Secundaria, le ha dado una de las réplicas más sonadas: "1. Con el DNI digital se pudo votar en las últimas autonómicas de Extremadura y Aragón. El PP fue la lista más votada y Vox subió en votos. Entiendo que impugnarán el resultado. 2. Va a poder usarse en las de Castilla y León de mañana

| etiquetas: ayuso , dni digital , réplica , jagoba álvarez
24 16 0 K 583 Ayuso_news
11 comentarios
24 16 0 K 583 Ayuso_news
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Sorpresa, uno de los medios financiados por la CAM publica un video sobre cómo cometer un delitos de suplantación de identidad y fraude electoral para que Ayuso lo utilice para cuestionar los resultados electorales.
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jonolulu #2 jonolulu
En las elecciones municipales y autonómicas de 2015 ya se votó con DNIe al menos en Valladolid. Pero como esta mujer habla para subnormales...
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#5 Eukherio
#2 Supongo que se referirá a la app.
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raistlinM #7 raistlinM
A ver si se muere ya de una vez malnacida esta
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gamberro #6 gamberro
puedes tener mil identidades, pero si no estas en el censo...
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Catapulta #10 Catapulta
Como no se pueden mandar twits mandamos análisis de un twit. Pos vale.
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#1 Pivorexico *
Pero esta gente no estuvo nunca en una mesa electoral , ni siquiera como interventores ?;

O entraron un colegio electoral durante el conteo ,pues cualquier ciudadano puede hacerlo ;

Lo tuvieron todo muy mascadito y/ o simplemente mienten por maldad pura y dura .
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#4 mcfgdbbn3 *
Y otra vez aguantando las injerencias de #Pimpampún en una comunidad autónoma que no es la suya. :palm:

¿Qué pretende, hacer también una línea de metro desde Segovia hasta Valdebebas? :palm: :palm: :palm:

Pimpampún: métete en tus asuntos y déjanos en paz, CyL es una comunidad muy diferente y jamás la sabrías gobernar. Y no soy PPro, pero le prefiero 1000 veces a ti porque al menos mira algo por su tierra, tú te burlas de un idioma que se habla en una parte de nuestra comunidad autónoma diciendo que es "pim pam pum" como dijiste hace unos meses.
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#9 mcfgdbbn3
#4: No lo he puesto, me refería a Mañueco, no es que le vaya a votar, pero le prefiero a la pimpampún esta.
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Metabarón #11 Metabarón
Está flojo MAR. Tendrá otras preocupaciones y no atina.
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#8 Anais33
El malvado Perro Chanche es el dictador más inútil de la historia, primero todo el mundo le puede insultar, segundo manipula las elecciones y no gana. O vivimos en mundos paralelos o ella habla para lelos
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menéame