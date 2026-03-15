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El momento tierra, trágame de un reportero por su nivel de inglés
Intenta entrevistar a una ciclista australiana y la deportista no entiende las preguntas.
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#1
ahotsa
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#4
security_incident
*
Momento Tierra trágame el nuestro, que sentimos vergüenza ajena. Al señor ese se la suda
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#2
Bixio7
Dime que no has preparado tu trabajo, sin decirme que no has preparado tu trabajo
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#3
Cyberbob
Pero vamos a ver que hoy no habrá maneras incluso sin tener ni idea de inglés de llevarlo preparado, hacerlo mejor, abrir el Google Translate en el móvil… pero bueno, todos podemos tener un mal día.
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