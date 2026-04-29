¿Qué diputados del Congreso tienen pisos en alquiler? Más de la mitad de los de Junts y el 15% de los del PP, PSOE y Vox [CAT]

Tras acusar a Junts de compartir con PP y Vox la bandera del dinero, mostrando un billete de 50 euros desde el atril, Rufián también señaló que los diputados de Junts se oponían porque tienen muchos intereses privados en el mercado inmobiliario.52 parlamentarios reciben algún tipo de ingreso por tener viviendas en alquiler. Hay seis grupos parlamentarios. Los que más, PP, PSOE y Vox, con un 15% de los diputados, y Junts, con más de la mitad.Un 20% tienen más de tres. Hay algunos casos llamativos, como María de las Mercedes con 19.
| etiquetas: pisos , vox
tienenpisos en alquiler? Más de la mitad de los de Junts y el 15% de los del PP, PSOE y Vox [CAT]
Solo vota VOX?
Eso democráticamente es muy flojo
Solo lo puedes arreglar de base, La solución es no elegir políticos que tengan intereses contrarios a la población, pero eso… como todo, cada uno tenemos nuestra opinión de cuáles son eso intereses, por tanto no íbamos a coincidir en que político si y que político no…
Así que acabamos con el sistema que tenemos, que es malo, pero es el menos malo
Pero ahí va la gente votando PP-PSOE-VOX una y otra vez.
Parece un chiste sin gracia.