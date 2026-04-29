¿Qué diputados del Congreso tienen pisos en alquiler? Más de la mitad de los de Junts y el 15% de los del PP, PSOE y Vox [CAT]

Tras acusar a Junts de compartir con PP y Vox la bandera del dinero, mostrando un billete de 50 euros desde el atril, Rufián también señaló que los diputados de Junts se oponían porque tienen muchos intereses privados en el mercado inmobiliario.52 parlamentarios reciben algún tipo de ingreso por tener viviendas en alquiler. Hay seis grupos parlamentarios. Los que más, PP, PSOE y Vox, con un 15% de los diputados, y Junts, con más de la mitad.Un 20% tienen más de tres. Hay algunos casos llamativos, como María de las Mercedes con 19.