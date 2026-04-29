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¿Qué diputados del Congreso tienen pisos en alquiler? Más de la mitad de los de Junts y el 15% de los del PP, PSOE y Vox [CAT]

¿Qué diputados del Congreso tienen pisos en alquiler? Más de la mitad de los de Junts y el 15% de los del PP, PSOE y Vox [CAT]

Tras acusar a Junts de compartir con PP y Vox la bandera del dinero, mostrando un billete de 50 euros desde el atril, Rufián también señaló que los diputados de Junts se oponían porque tienen muchos intereses privados en el mercado inmobiliario.52 parlamentarios reciben algún tipo de ingreso por tener viviendas en alquiler. Hay seis grupos parlamentarios. Los que más, PP, PSOE y Vox, con un 15% de los diputados, y Junts, con más de la mitad.Un 20% tienen más de tres. Hay algunos casos llamativos, como María de las Mercedes con 19.

| etiquetas: pisos , vox
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11 comentarios
18 4 0 K 168 actualidad
wata #7 wata
El titular debería de ser: "¿Qué diputados del Congreso SON PROPIETARIOS DE tienen pisos en alquiler? Más de la mitad de los de Junts y el 15% de los del PP, PSOE y Vox [CAT]
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#8 Vespas
#5 Pues si te digo la verdad, no tengo la más mínima idea. Pero si un juez no puede formar parte de un juicio a su hijo, parece lógico que quien tenga 15 pisos, no pueda votar ni decidir sobre vivienda. El formato legal para llevar esto a cabo no sé cual sería pero se debería buscar uno.
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taSanás #9 taSanás *
#8 el problema es que no hay solución, no puedes ir quitándole el voto a los que tengan intereses. Imagínate que mañana se vota una ley sobre Y. Resulta que todos los diputados del PSOE y del PP tienen intereses demostrables en Y, y solo los de VOX no lo tienn.
Solo vota VOX?

Eso democráticamente es muy flojo

Solo lo puedes arreglar de base, La solución es no elegir políticos que tengan intereses contrarios a la población, pero eso… como todo, cada uno tenemos nuestra opinión de cuáles son eso intereses, por tanto no íbamos a coincidir en que político si y que político no…

Así que acabamos con el sistema que tenemos, que es malo, pero es el menos malo
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MAVERISCH #10 MAVERISCH
#8 Es que también tiene intereses los diputados sin vivienda...
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#3 concentrado
No hace falta tener muchos pisos para tener el comportamiento de muchos de nuestros parlamentarios, con comportarse como comerciales de las grandes empresas y/o fondos de inversión basta. Cuando no son sobres o regalos, son puertas giratorias esperando con las puertas abiertas.
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Ludovicio #11 Ludovicio
#5 No votar una segunda vez a un político que ha demostrado trabajar para sus intereses sería una aproximación a la solución.
Pero ahí va la gente votando PP-PSOE-VOX una y otra vez.
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#1 Vespas
Que quien tiene que legislar y decidir sobre un tema tenga a la vez intereses económicos sobre el mismo............... ¿Qué podría salir mal?

Parece un chiste sin gracia.
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#2 KaBeKa
#1 Siendo el lastre económico de la mayoría de la gente para tener una vida mejor y sobre todo más tranquila. Si, sin gracia ninguna.
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taSanás #5 taSanás
#1 y qué hacemos? Como se legisla asegurándote del que legisla no tiene intereses?
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MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#1 El problema es que si pueden "legislar y decidir sobre un tema en el que tienen intereses económicos" es porque la mayoría de votantes así lo desea. Mayor problema aún es que buena parte de esos votantes no compartan esos intereses económicos, sino que suelen ser víctimas de ellos.
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#4 Jotax
Los políticos deberían embarrarse para sacar políticas que ayuden a los jóvenes a independizarse y la vivienda es crucial, pero claro para la derecha va en contra de los intereses a los que de verdad representan. Muchos creen que con construir mas se arregla y eso ya paso y fue una ruina pero no negare que se necesita mas vivienda pero hay que regularizar muchos aspectos entre ellos que no puedan ser propietarios nada mas que personas físicas y si alguien se lustra de la necesidad que pague mas impuestos, pero vamos hay muchos mas que corregir para que el mercado funcionase y los jóvenes tuvieran acceso.
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menéame