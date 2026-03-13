Nuevo comunicado marciano de Trump, ahora sobre Irán

Estamos destruyendo totalmente al régimen terrorista de Irán, militarmente, económicamente, y de otras maneras pero, si lees al Fracasado New York Times, incorrectamente pensarás que no estamos ganando. La Armada de Irán se acabó, su Ejército ya no existe, misiles drones, y todo lo demás está siendo diezmado, y sus líderes han sido borrados de la faz de la tierra. Tenemos una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada, y mucho tiempo - Mirad lo que les pase hoy a esos capullos desquiciados. Han estado matando a gente inocente por todo el mundo durante 47 años, y ahora yo, como 47º Presidente de los Estados Unidos de América, los estoy matando. ¡Qué gran honor es hacerlo! Gracias por vuestra atención a este asunto. Presidente DONALD J. TRUMP.

truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116219996530067941