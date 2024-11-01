La policia israelí asesina a dos niños de cinco y siete años y sus padres con disparos a la cabeza cuando regresaban de comprar

La policia israelí asesina a dos niños de cinco y siete años y sus padres con disparos a la cabeza cuando regresaban de comprar

[C&P] Las fuerzas israelíes asesinaron a los niños de cinco y siete años y a sus padres cuando, según sau comunicado, “percibieron una amenaza inmediata”. Israel no ha dado más explicaciones por la muerte de los cuatro palestinos

| etiquetas: israel estado genocida , asesinos , israel , palestina
49 9 0 K 399 actualidad
antesdarle #1 antesdarle *
“percibieron una amenaza inmediata.” Lo típico que te encuentras un matrimonio con sus hijos de 5 y 7 años, y tu armado hasta los dientes, te sientes amenazado :palm: no te vayan a lanzar la bolsa de la compra
#2 Pitchford
Lo de siempre. Aprovechando la distracción de las matanzas en otros sitios, como Líbano e Irán, aumentan los actos criminales en Cisjordania, para despoblarla y hacer sitio a más colonias. Y el mundo callado para no cabrear al amigo americano. Siempre ha sido así y ahora peor todavía, con el psicópata al poder.
#4 UNX
Lo de matar niños ya es un sello de Israel.
Cehona #6 Cehona
#4 Y exportado a las colonias Usa.
#5 burgerconqueso
Se merecen cada misil que les caiga en sus putos asentamiento sionistas
MateriaNegra #7 MateriaNegra *
Mohammed tenía cinco años. Othman, siete, ciego y con necesidades especiales. Volvían de comprar ropa para el Eid con sus padres. Los cuatro recibieron disparos en la cabeza y la cara. El único hermano superviviente fue sacado a rastras y golpeado mientras escuchaba morir a su familia. Un agente dijo a Reuters: "Hemos matado unos perros". La ambulancia, bloqueada. El coche, confiscado. Y la "amenaza" que justificó todo esto: una familia palestina que volvía a casa durante el Ramadán. Llamarlo "es la guerra" es demasiado digno. Ni cien años de perdón.
#3 veratus_62d669b4227f8
”El ejercito mas moral del mundo.
El pueblo elegido por dios.”
Te quedas ya sin palabras para definirlos....Jamás disfrutaran de lo que roben porque lo que estan haciendo no se olvidará nunca, siempre habrá quién les recuerde que construyeron su mundo imaginario sobre sangre, robo y sufrimiento Ojalá reciban lo que se merecen.
