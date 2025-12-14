edición general
Así se mata una universidad

Así se mata una universidad

La Complutense ha ido sobrevivendo gracias a los 456 millones ganados en los tribunales contra el Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) por incumplimiento de planes de financiación. Pero ese dinero se acabó en 2025 y los problemas llegaron en cascada. Visible en modo lectura.

#1 Klamp
Iba a decir que se marquen el bluff de cerrar pero luego me he dado cuenta que en Madrid estamos rodeado de esquizos y lo más seguro es que eso le diera más votos.
#4 ElFascismoMata
#1 Mala idea lo de cerrar, porque probablemente es lo que quiere el gobierno de la CAM, si cierran Ayuso y el PP hacen palmas con las orejas, más negocio para la privada.
aupaatu #2 aupaatu
Libertad a la Madrileña.
#3 ElFascismoMata
#2 Libertad Ayusera de manual, nos cargamos la universidad pública para que los madrileños tengan la libertad de pagar un pastizal a la privada y que se forren sus amigos.

También podemos cambiar "universidad" por "sanidad" y sigue siendo cierto.

El PP no defrauda a nadie, bueno en realidad, a Hacienda sí, que tenían una caja B y fueron partícipe a título lucrativo de alguna que otra trama corrupta.
