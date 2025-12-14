Así se mata una universidad

La Complutense ha ido sobrevivendo gracias a los 456 millones ganados en los tribunales contra el Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) por incumplimiento de planes de financiación. Pero ese dinero se acabó en 2025 y los problemas llegaron en cascada. Visible en modo lectura.
| etiquetas: así , mata , universidad , complutense , madrid
También podemos cambiar "universidad" por "sanidad" y sigue siendo cierto.
El PP no defrauda a nadie, bueno en realidad, a Hacienda sí, que tenían una caja B y fueron partícipe a título lucrativo de alguna que otra trama corrupta.