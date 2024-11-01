Los audios de Revuelta destruyen a Abascal y su relato de la “limpieza” de Vox

El discurso de ejemplaridad del líder ultraderechista cae en saco roto tras el supuesto fraude ejercido por la asociación juvenil vinculada a su partido. La serie de audios publicados en exclusiva por ElPlural.com en los que se desvela el supuesto fraude de desvío de fondos de Revuelta - asociación juvenil vinculada a Vox – deja en entredicho la ejemplaridad que el líder de la formación ultraderechista, Santiago Abascal, abandera y presume en cuanto a las acciones de su partido.