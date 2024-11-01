edición general
Los audios de Revuelta destruyen a Abascal y su relato de la “limpieza” de Vox

El discurso de ejemplaridad del líder ultraderechista cae en saco roto tras el supuesto fraude ejercido por la asociación juvenil vinculada a su partido. La serie de audios publicados en exclusiva por ElPlural.com en los que se desvela el supuesto fraude de desvío de fondos de Revuelta - asociación juvenil vinculada a Vox – deja en entredicho la ejemplaridad que el líder de la formación ultraderechista, Santiago Abascal, abandera y presume en cuanto a las acciones de su partido.

Comentarios destacados:    
tul #4 tul
pero alguien se creia ese discurso de limpieza y ejemplaridad viniendo de un caradura que no ha dado un palo al agua en su puta vida y lleva un tren de vida de ministro franquista?
4 K 74
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#4 Si, Abascal.
0 K 20
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
El máximo responsable de los ultras exige “limpieza y honradez” al Partido Popular en las plazas en las que gobierna junto a los de Feijóo y tacha de “mafia” al PSOE, asegurando que tanto los de Génova como Ferraz son “dos caras de la misma moneda”.
0 K 20
obmultimedia #7 obmultimedia
#1 Pues los de VOX son el canto de la moneda :troll: :troll: :troll:
0 K 11
Desideratum #11 Desideratum *
Una escisión de la parte ultra del partido más podrido de Europa, el PP, sólo podía generar un bestiario y elenco de sinvergüenzas sin el más mínimo escrúpulo que vendería a su propia madre por un billete de 4 pavos. Una auténtica cueva de ladrones retrógrados que entienden la política para vampirizar al estado económicamente hasta dejarlo seco con el agravante de desintegrar por el camino los pilares básicos de esta democracia en precario que tenemos para convertirla en una democracia iliberal…   » ver todo el comentario
0 K 19
Pontecorvo #8 Pontecorvo
Lo que me ha molestado de verdad del audio es "Los viejos de Paiporta". Cómo subyace ese severo desprecio a gente que lo ha perdido todo.
1 K 17
XtrMnIO #10 XtrMnIO
A nada que se investigue cómo este vago ha pagado su palacete, sale mierda para aburrir.
0 K 12
MIrahigos #6 MIrahigos
Ya les llegará su turno, primero sacar al perro del gobierno y luego irán a por ellos.
0 K 10
#9 pirat
Y limpios nos dejarán
0 K 9
#2 A3321
Para sus votantes, que se publique que Vox está lleno de corruptos es como cuando a los votantes del PSOE les recuerdan que su partido está lleno de depredadores sexuales.

Están orgullosos de que sus políticos sean como ellos, y esto les hace reforzar su apoyo al partido
3 K -22
smilo #3 smilo *
1 millón de votos más para vox
#2 la diferencia es que algunos limpian su partido o lo intentan y otros acogen a los corruptos. Y hasta aquí una conversación con un diciembre de 2025
0 K 11

