La jueza de la dana declina citar a Pedro Sánchez porque no consta que estuviera informado “en tiempo real” por Mazón como Feijóo

La instructora desestima la solicitud de la acusación popular que ejerce Hazte Oír de citar a declarar como testigo al presidente del Gobierno central, el socialista Pedro Sánchez. (...) El escrito recoge que no consta que el presidente del Gobierno, “a diferencia del Sr. Alberto Núñez Feijóo, estuviera informado en tiempo real por el sr. Mazón de la emergencia, por lo que el supuesto es claramente diferente”

| etiquetas: jueza , dana , hazte oír , pedro sánchez , feijóo
yoma #1 yoma
Los de Hazte Oír queriendo que se les oiga, nada nuevo cara al sol.
Bixio7 #2 Bixio7
Eso le pasa a Feijó por bocas. Que seguramente era una trola, para defender al inútil de Mazón. Pues ahora a apechugar, que antes de "los amigos" está el pueblo, al que deben servir.
Y lo del Gobierno central, supongo que se juzgará en otro momento, porque hay que ser críticos, y ver todos los fallos, ya que lo importante es que algo así NO VUELVA A PASAR.
ansiet #3 ansiet
#2 Muy bien
calde #4 calde
#2 Es que menudos sinvergüenzas todos ahí. Siempre mintiendo, da igual con qué.
