Trump ordena el “bloqueo total de los petroleros sancionados” que entren y salgan de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despejó este martes las pocas dudas que podían quedar sobre el interés de Washington en el petróleo venezolano como parte de la ofensiva contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que venía justificando únicamente como una guerra como el narcotráfico. Trump argumentó en un mensaje en su red social que el fenomenal despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe continuará “hasta que [el chavismo] devuelva a los Estados Unidos de América todo el petróleo, las tierras y demás activos que nos robaron”.

cocolisto #1 cocolisto *
Fuera máscaras. Por lo visto lo de la droga era una justificación para el bloqueo y acoso. Quien lo iba a pensar...

“El ilegítimo régimen de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, así como para el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”, continúa el mensaje. “Por el robo de nuestros activos y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado…   » ver todo el comentario
Aokromes #2 Aokromes
#1 no lo pillas, para los yankis estados unidos es america, venezuela esta extrayendo petroleo en america, por lo tanto le esta robando a america el petroleo :troll:
#5 Jacusse
#1 y Maduro sin mostrar las actas! :troll:
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
¿Pero no estaban bloqueados ya?
Vaya inútil xD
#4 surco
A este ya le suda la polla hasta currarse un poquito los " casus belli "
