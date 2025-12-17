Trump ordena el “bloqueo total de los petroleros sancionados” que entren y salgan de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despejó este martes las pocas dudas que podían quedar sobre el interés de Washington en el petróleo venezolano como parte de la ofensiva contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que venía justificando únicamente como una guerra como el narcotráfico. Trump argumentó en un mensaje en su red social que el fenomenal despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe continuará “hasta que [el chavismo] devuelva a los Estados Unidos de América todo el petróleo, las tierras y demás activos que nos robaron”.