3
meneos
21
clics
El PP adelanta operaciones judiciales y deja patente que obtiene información privilegiada para su guerra sucia
Moncloa cuestiona la neutralidad de las investigaciones tras los anuncios adelantados del PP.
etiquetas
pp
adivino
operaciones
judiciales
información
privilegiada
actualidad
#3
sotillo
El que pueda hacer que haga
2
K
42
#1
CharlesBrowson
O sea, se vienen cositas
0
K
8
#2
sotillo
#1
Como las de Begoña, el fiscal y todos los de Podemos , ahora lo de Montoro y Ayuso nada de nada
2
K
36
