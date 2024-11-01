edición general
3 meneos
21 clics
El PP adelanta operaciones judiciales y deja patente que obtiene información privilegiada para su guerra sucia

El PP adelanta operaciones judiciales y deja patente que obtiene información privilegiada para su guerra sucia

Moncloa cuestiona la neutralidad de las investigaciones tras los anuncios adelantados del PP.

| etiquetas: pp , adivino , operaciones , judiciales , información , privilegiada
2 1 0 K 31 actualidad
3 comentarios
2 1 0 K 31 actualidad
sotillo #3 sotillo
El que pueda hacer que haga
2 K 42
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
O sea, se vienen cositas :popcorn:
0 K 8
sotillo #2 sotillo
#1 Como las de Begoña, el fiscal y todos los de Podemos , ahora lo de Montoro y Ayuso nada de nada
2 K 36

menéame