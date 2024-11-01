edición general
Acorralan e insultan en directo a una experta en Venezuela en Antena 3  

Hoy en este vídeo os voy a mostrar el nivel periodístico que hay en España. Quiero que lo veáis con detenimiento. Ella es Arancha Tirado, politóloga, tiene dos doctorados y es experta en América Latina y en concreto en Venezuela. Hizo una tesis de política exterior bajo el mandato gubernamental de Hugo Chávez. Es decir, es una persona que tiene muchísimos conocimientos. ¿Y a quién ponen enfrente de Arancha tirado?: A Tony Cantó. Y Tony Cantó quiere darle lecciones a Arancha Tirado.

Cantó ha decidido acabar su nombre en "Y" para renovarse y que no nos acordemos de que es un looser o...?... no había ciudadanía venezolana para hablar sobre Venezuela...? es como con lo de las putas, que se escucha hablar a todo el mundo de lo que hay que hacer con ellas pero a las putas nunca se las deja hablar ni se les escucha
¿Estás politólogo con dos máster no es la que defiende que en Venezuela hay democracia?
No hace falta ver el video ni perder el tiempo con esta patochada de Toni Cantó, un cantamañas sideral, que obedece muy bien a la voz del amo que le da de comer, bien sea Antena 3 o bien sea el gobierno corrupto negligente de Valencia y su Apunt de la vergüenza.
La pobre chica será una eminencia pero vamos es muy cándida acudiendo a estos programas indignos de la Tv Española.
Experta y Danpena3.
