Acorralan e insultan en directo a una experta en Venezuela en Antena 3  

Hoy en este vídeo os voy a mostrar el nivel periodístico que hay en España. Quiero que lo veáis con detenimiento. Ella es Arancha Tirado, politóloga, tiene dos doctorados y es experta en América Latina y en concreto en Venezuela. Hizo una tesis de política exterior bajo el mandato gubernamental de Hugo Chávez. Es decir, es una persona que tiene muchísimos conocimientos. ¿Y a quién ponen enfrente de Arancha tirado?: A Tony Cantó. Y Tony Cantó quiere darle lecciones a Arancha Tirado.