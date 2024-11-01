edición general
Arantxa Tirado: “Por mucho que lo digan, Trump no ha detenido a Maduro, le ha secuestrado, y Venezuela no es una dictadura”

“Extracción” me parece un eufemismo que pretende ser aséptico, tratando a Maduro como si fuera un virus que hay que extraer para erradicar una enfermedad. Cuando dices que capturas a alguien, es alguien que estaba en búsqueda de captura, un criminal. Pero Nicolás Maduro estaba gobernando y en su país, paseaba por las calles de Caracas. Para mí, y creo que los expertos en derecho internacional coincidirán, esto es un secuestro y un crimen de agresión. De hecho, es un secuestro que a la vez supone un golpe de Estado o un posible cambio de régime

| etiquetas: secuestro , invasion , imperialismo
9 comentarios
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Venezuela es una dictadura y Trump ha secuestrado a Maduro.

Las dos cosas son ciertas.
#2 Sacapuntas *
#1 ¿Dictadura como Ejpaña, como Corea del Norte, como China, como EEUU? ¿Podemos cambiar dictadura por democracia y la pregunta es la misma?
#4 pozz
#2 Vzla se convirtio de facto en una dictadura cuando Maburro se negó a publicar las actas que demostraban que perdió las elecciones, aferrandose al poder de forma criminal y terrorista.
#7 sliana
#4 en España pasa todos los años y no dices nada
#5 petal
#2 encerrar y perseguir a los opositores y contrarios al régimen es típico de dictadores
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#1 Y trump ademas de pederasta, ladrón y loco que es
Destrozo #6 Destrozo
#3 asesino y dictador
Spirito #9 Spirito *
#1 Puede que te guste más o menos Maduro... vale, pero Venezuela no es una dictadura.

De hecho, el Tribunal Supremo de Venezuela, dictaminó que Maduro ganó las elecciones con un 51% de los votos.

Ningún relator u observador de la ONU declaró fraudulentas las elecciones de Venezuela.

Venezuela es una democracia; ¿mejorable? por supuesto, y muy mejorable... pero democracia.

De tanto repetir la derecha política una mentira 1000 veces, algunos lo tomáis por cierto.
YSiguesLeyendo #8 YSiguesLeyendo
me niego a que me obliguen a elegir si decir "Maduro dictador" o "Trump secuestrador"... son la dos cosas, lista!
