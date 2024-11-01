Arantxa Tirado: “Por mucho que lo digan, Trump no ha detenido a Maduro, le ha secuestrado, y Venezuela no es una dictadura”

“Extracción” me parece un eufemismo que pretende ser aséptico, tratando a Maduro como si fuera un virus que hay que extraer para erradicar una enfermedad. Cuando dices que capturas a alguien, es alguien que estaba en búsqueda de captura, un criminal. Pero Nicolás Maduro estaba gobernando y en su país, paseaba por las calles de Caracas. Para mí, y creo que los expertos en derecho internacional coincidirán, esto es un secuestro y un crimen de agresión. De hecho, es un secuestro que a la vez supone un golpe de Estado o un posible cambio de régime