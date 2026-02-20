El Congreso de Argentina aprueba la reforma laboral que aumenta la jornada a 12 horas

El Congreso de la Nación Argentina ha aprobado por 135 votos afirmativos frente a 115 negativos la polémica reforma laboral impulsada por su presidente ultraderechista, Javier Milei, cuyo proyecto ha desencadenado una huelga general en todo el país. La propuesta, que ya recibió el visto bueno del Senado el 12 de febrero y volverá a la Cámara Alta para su aprobación final, establece importantes cambios estructurales en la duración de la jornada laboral, que pasa de ocho a 12 horas, en el derecho a huelga o en el cálculo de las indemnizaciones