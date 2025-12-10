·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13977
clics
El desarrollador de la app de Uber Eats tiene algo que contarte
14926
clics
Rufián define con una palabra lo que está ocurriendo en Venezuela y es de lo más difundido del día
7556
clics
Esta autocaravana de BYD tiene tres pisos y despliega una terraza en el techo en 5 segundos. Es 11.000 euros más barata que una California
8463
clics
Primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos
6369
clics
Todo el mundo está hablando de estos dos minutos de José Mota en su especial en TVE: "Está molestando"
más votadas
503
China pide a EEUU liberación inmediata de Maduro y salida negociada
606
El desarrollador de la app de Uber Eats tiene algo que contarte
697
Balance trágico: al menos 40 muertos durante ataque terrorista de EEUU a Venezuela
429
El Gobierno de Venezuela denuncia el asesinato a "sangre fría" de parte del equipo de seguridad de Maduro durante su detención
541
Amama desvela que sigue recibiendo casos de mujeres que han desarrollado cáncer de mama por la negligencia en los cribados de la Junta: "Es terrible y terrorífico"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
41
meneos
55
clics
Dinamarca considera a Estados Unidos como una potencial amenaza a su seguridad
Washington “ya no descarta el uso de la fuerza militar, incluso contra aliados”, subraya un informe de la inteligencia militar danesa
|
etiquetas
:
dinamarca
,
eeuu
,
groenlandia
,
fuerza
,
otan
,
aliados.seguridad
34
7
0
K
272
actualidad
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
34
7
0
K
272
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#7
aupaatu
*
Pero seguimos con las bases norteamericanas de la OTAN en la Union Europea,con los genocidas sionistas como socios ,buscando una Guerra con nuestro vecino ,colocando aranceles a un enorme mercado Chino y mirando para otro lado hasta que pase el chaparrón en Venezuela.
Que puede salir mal.
13
K
145
#10
Alcalino
Trump lleva diciendo desde principio de mandato que considera a Europa un enemigo.
A ver qué más tiene que pasar para que nos demos por aludidos
4
K
40
#5
Alegremensajero
Llevan un retraso importante si no se han dado cuenta hasta ahora...
2
K
33
#1
Verdaderofalso
Antes de pegar un tiro, tienen a X y Musk para empezar a verter mierda y financiar a algún político de extrema derecha danés para que les ceda el territorio.
Que gentuza estilo Tate, Robinson, Mcgregor hay en Dinamarca? Toca investigar
1
K
32
#6
Eibi6
#1
la UE debería prohibir Twitter salvo que su división europea esté en manos europeas, algo similar a lo que forzaron ellos con tiktok
6
K
70
#11
Verdaderofalso
#6
quieres que Musk y Trump se enfaden e impongan sanciones y aranceles a Europa como hicieron con Alemania por el NordStream?
0
K
20
#4
DrEvil
Es hora de explorar si China estaría interesada en hacer un bloque común: empezar a hacer tratados de defensa, de inteligencia, comerciales, etc...
Empezar a poner aranceles a las tecnológicas yankis en favor de las chinas, poner tasas a cosas como VISA, negarse a comerciar en dólares... ese tipo de cositas.
1
K
19
#8
sat
#4
No caerán esas brevas.
0
K
11
#13
Juantxi
Por fin se ha dado cuenta pues que vaya haciendo mejores aliados.
0
K
11
#2
lonnegan
Es hora de eliminar al bufón. Envíen a un kamikaze
0
K
10
#12
manc0ntr0
¿Potencial? La pregunta es cuándo, no si va a pasar
0
K
8
#3
Adam22
Y con razón.
Curiosamente, media Unión Europea dice lo mismo de Rusia, y entonces son malvados nazis belicistas...
0
K
7
#9
senafactual
Como sigan por este camino la UE les va a imponer sanciones (a los daneses)
0
K
6
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Que puede salir mal.
A ver qué más tiene que pasar para que nos demos por aludidos
Que gentuza estilo Tate, Robinson, Mcgregor hay en Dinamarca? Toca investigar
Empezar a poner aranceles a las tecnológicas yankis en favor de las chinas, poner tasas a cosas como VISA, negarse a comerciar en dólares... ese tipo de cositas.
Curiosamente, media Unión Europea dice lo mismo de Rusia, y entonces son malvados nazis belicistas...