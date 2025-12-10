edición general
Dinamarca considera a Estados Unidos como una potencial amenaza a su seguridad

Washington “ya no descarta el uso de la fuerza militar, incluso contra aliados”, subraya un informe de la inteligencia militar danesa

aupaatu
Pero seguimos con las bases norteamericanas de la OTAN en la Union Europea,con los genocidas sionistas como socios ,buscando una Guerra con nuestro vecino ,colocando aranceles a un enorme mercado Chino y mirando para otro lado hasta que pase el chaparrón en Venezuela.
Que puede salir mal.
13
Alcalino
Trump lleva diciendo desde principio de mandato que considera a Europa un enemigo.

A ver qué más tiene que pasar para que nos demos por aludidos
4
Alegremensajero
Llevan un retraso importante si no se han dado cuenta hasta ahora...
2
Verdaderofalso
Antes de pegar un tiro, tienen a X y Musk para empezar a verter mierda y financiar a algún político de extrema derecha danés para que les ceda el territorio.

Que gentuza estilo Tate, Robinson, Mcgregor hay en Dinamarca? Toca investigar
1
Eibi6
#1 la UE debería prohibir Twitter salvo que su división europea esté en manos europeas, algo similar a lo que forzaron ellos con tiktok
6
Verdaderofalso
#6 quieres que Musk y Trump se enfaden e impongan sanciones y aranceles a Europa como hicieron con Alemania por el NordStream?
0
DrEvil
Es hora de explorar si China estaría interesada en hacer un bloque común: empezar a hacer tratados de defensa, de inteligencia, comerciales, etc...
Empezar a poner aranceles a las tecnológicas yankis en favor de las chinas, poner tasas a cosas como VISA, negarse a comerciar en dólares... ese tipo de cositas.
1
sat
#4 No caerán esas brevas.
0
Juantxi
Por fin se ha dado cuenta pues que vaya haciendo mejores aliados.
0
lonnegan
Es hora de eliminar al bufón. Envíen a un kamikaze
0
manc0ntr0
¿Potencial? La pregunta es cuándo, no si va a pasar
0
Adam22
Y con razón.

Curiosamente, media Unión Europea dice lo mismo de Rusia, y entonces son malvados nazis belicistas...
0
senafactual
Como sigan por este camino la UE les va a imponer sanciones (a los daneses)
0

