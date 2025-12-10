edición general
Dinamarca considera que Estados Unidos es una posible amenaza para su seguridad [ENG]

Dinamarca ha calificado a Estados Unidos como una posible amenaza para la seguridad por primera vez en un informe anual publicado por una de sus agencias de inteligencia, lo que ofrece más pruebas de la cada vez más tensa alianza transatlántica entre Europa y Estados Unidos.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Lo de Groenlandia de hace unos meses o el espionaje desde un aliado OTAN denunciado desde Dinamarca… no era suficiente?
www.meneame.net/story/lider-danesa-dice-no-puede-espiar-aliado-otan-tr

Igual a la quinta se van dando cuenta de ello xD
5 K 79
comadrejo #3 comadrejo
Con el chetoman a los controles, agáchense y cúbranse. Solo puede llegarte destrucción en el momento mas inesperado.

www.youtube.com/watch?v=lXtsmc3t3_4
0 K 11
azathothruna #4 azathothruna
#3 Solo ladridos y papeles,
Pero los europedos se asustan sobremanera de eso :troll:
0 K 17
#2 elyari
Chorprecha! :troll:
0 K 6

