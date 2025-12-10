Dinamarca considera que Estados Unidos es una posible amenaza para su seguridad [ENG]

Dinamarca ha calificado a Estados Unidos como una posible amenaza para la seguridad por primera vez en un informe anual publicado por una de sus agencias de inteligencia, lo que ofrece más pruebas de la cada vez más tensa alianza transatlántica entre Europa y Estados Unidos.
Igual a la quinta se van dando cuenta de ello
Pero los europedos se asustan sobremanera de eso