La cadena británica ha emitido directrices estrictas sobre cómo informar sobre los recientes acontecimientos en Venezuela

El editor de BBC News ha distribuido un memorándum interno entre sus periodistas con instrucciones específicas sobre el lenguaje a utilizar al cubrir los recientes eventos en Venezuela, en particular en relación con la detención del líder venezolano Nicolás Maduro.

Esto plantea serias interrogantes sobre la libertad periodística y la manipulación del lenguaje. Cuando se dicta qué palabras están prohibidas para describir una acción, se deja de informar y se convierte en un instrumento de propaganda.