Señor Moreno Bonilla, ¿hay derecho a que un joven lleve esperando ocho meses para ser operado de un tumor cerebral?

Los padres presentaron reclamaciones ante el Servicio Andaluz de Salud. Dos veces. La respuesta fue siempre la misma: colapso. Lo sentían mucho, pero estaban colapsados. Hoy la situación es aún más grave. Porque tras aquella espera inicial para conseguir la cita, el joven sigue aguardando la operación, mientras el tumor continúa ahí y la preocupación crece día tras día. No puede trabajar. No puede hacer deporte. No puede hacer una vida normal.

#1 DenisseJoel
La culpa es de la gente que vota a ese partido, pensando que solo les va a tocar a los demás y nunca a ellos.
sotillo #2 sotillo
#1 Viven en un mundo para lelos
Kantinero #4 Kantinero
#1 No votan pensando que les va a tocar a otros, votan pensando que son buenos gestores, no son conscientes del historial de muertes que arrastra el PP porque sus medios afines no solo no lo airean, como harían con cualquier otro partido, sino que además los arropan
Furiano.46 #5 Furiano.46
#1 Yo creo que lo hemos interiorizado como muletilla, lo de disfruten lo votado o la culpa es tuya por votar a X. Los derechos deberían ser independientes de quien gobierne. Para mí culpar al que vota es como culpar a una chica violada por llevar minifalda.
#9 DenisseJoel
#5 > Los derechos deberían ser independientes de quien gobierne.

No, porque los derechos se deciden democráticamente, no están escritos en las tablillas de Moisés. Si votas a gente que quiere quitar derechos básicos, esos derechos se pueden perder.

Así que los responsables son quienes votan a esa gente.
Furiano.46 #12 Furiano.46
#9 es la democracia. Aunque elijas el voto "correcto" que para mí no lo hay, vas en el paquete del partido más votado. Por eso se debería sacar sanidad, vivienda y derechos básicos del partido que gobierna
#13 DenisseJoel
#12 > Por eso se debería sacar sanidad, vivienda y derechos básicos del partido que gobierna

No sé cómo vas a hacer eso.
Furiano.46 #15 Furiano.46
#13 ya... Es una opinión. No quita que sea medio imbécil por imaginar algo utópico, con lo que mi opinión no vale para nada
MiguelDeUnamano #11 MiguelDeUnamano
#5 Pues no. Puedo entender que una persona se equivoque con su voto una vez, pero cuando se empeña en votar a partidos que legislan en contra de sus intereses más básicos como pueden ser la vivienda, salud, economía, derechos, aunque sea porque pone por delante otros intereses, incluso ajenos, por supuesto que es responsable de lo que hace el que vota para que gobierne. Otra cosa es que sea imbécil de remate, en ese caso el problema es otro.
Furiano.46 #14 Furiano.46
#11 no conozco un voto a un partido que pueda decir: este va a gobernar para el pueblo. Lo que veo es que en el mejor de los casos es: voy a votar al menos malo. Después como tú dices la mayoría son imbéciles
reithor #3 reithor
No le preguntéis por cosas de sanidad, y menos de cáncer, que se pone negro.
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#3 Eso que se ahorraron en la cabalgata, ya estaba negro de por si el.
reithor #8 reithor
#6 azul oscuro casi negro. Como zaplana.
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#8 Si, porque Mazon es amarillo claro.
#7 rogerillu
Respuesta: si ese joven es pobre o de familia pobre, por supuesto.
