LA DERECHA DESNUDA: “SOLO SON NEGOCIOS”, a cualquier precio: Trump, PP

Trump ha desnudado a la derecha: sin eufemismos, ni palabras vacías como democracia, derecha-izquierda,… SÖLO SON NEGOCIOS.

Trump ha desnudado a la derecha: no se trata de ideologías se trata de negocios; en España es igual, los partidos de derecha no son más que mercenarios de las empresas que les respaldan; no representan al pueblo ni a la nación, simplemente sus amos les colocan en los gobiernos para desviar los fondos publicos a su cuenta resultados, en España para atracar los recursos públicos y regalarselos a empresas a cambio de parte del botín. Lo que hizo Montoro en los gobiernos del PP es el exponente: utilizo su posición como ministro para hacer negocios para los ricos, mientras nos empobrecia a la población y nos robaba nuestros servicios públicos: recortes para los pobres y clase media, beneficios para los ricos.

Para Trump, o partidos de derechas, como PP, las muertes entre la población no son más que daños colaterales para que las empresas petroliferas que representa Trump obtengan beneficios; como en España las muertes que provoca el PP defendiendo los beneficios de las empresas cuyos intereses defienden.

EEUU lleva décadas arrasando y expoliando los recursos de todos los países que han podido. y destruyendo los países que no se someten: Irak, Afganistan, Libia, … www.globalizacion.ca/este-es-el-pais-que-mas-ha-bombardeado-a-otras-na Causando miles, si no millones, de muertos.

Donde gobierna el PP también ha causado miles de muertes: DANA, residencias, cribados de cáncer,… por lo mismo que la derecha americana: gobiernan para beneficio de empresas no para cubrir las necesidades de los contribuyentes y el país.

En España tenemos a los homólogos de Trump: PP.VOX. Trump ha expulsado a los latinos de EEUU, y han sido recibidos en España a miles, por el PP.VOX con el objetivo de que las próximas elecciones el gobierno de España quede en manos del PP.VOX. De hecho, el PP creo la Secretaría Ejecutiva Nacional de Migraciones y designó a una ecuatoriana para penetrar en los colectivos de latinoamericanos.

www.lapoliticaonline.com/espana/politica-es/feijoo-tambien-sale-a-la-c

En resumen: Trump ha invadido España con votos potenciales de derechas; sin un sólo tiro. Una derecha que no va a poner ninguna pega a los intereses de las empresas norteamericanas a costa de nuestro estado de bienestar. No deja de ser cinismo puro que esta derecha se autodenomine patriota.