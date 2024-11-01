edición general
76 meneos
93 clics
Europa pierde la paciencia con Estados Unidos y amenaza seriamente con emitir un comunicado

Europa pierde la paciencia con Estados Unidos y amenaza seriamente con emitir un comunicado

«La operación militar que condujo a la captura de Nicolás Maduro viola el principio de no uso de la fuerza, que sustenta el derecho internacional. No podemos tolerarlo y no nos temblará la mano a la hora de empuñar el bolígrafo y plasmar por escrito nuestra disconformidad», ha sentenciado la presidenta europea. No contenta con esta decisión, Von Der Leyen ha asegurado que, en dicho comunicado, se emplearían «palabras enteras en mayúsculas» e incluso «frases en negrita».

| etiquetas: fin , paciencia , europa , estados , unidos , emisión , comunicado
48 28 0 K 404 ocio
15 comentarios
48 28 0 K 404 ocio
kinz000 #1 kinz000
Damos entre asco y vergüenza
13 K 109
azathothruna #2 azathothruna
#1 Recien se dan cuenta los europedos de sus caracteristicas por defecto? :roll: :shit: xD :troll:
2 K 24
Or3 #14 Or3
#2 Lo desesperante del asunto es darte cuenta de que es toda la puta humanidad. Somos un cáncer.
0 K 9
porculizador #6 porculizador
Quiero pensar que toman la situacion actual como pasajera, esperando que el Naranjito termine por perder los papeles definitivamente y lo saquen de ahí para continuar luego con relaciones diplomaticas normales con un nuevo gobierno, lo que se dice volver a la normalidad. Por eso no emiten comunicados terminantes que puedan estropear la recuperacion de futuras relaciones. Pero me parece que la cosa va para largo y que estan tardando demasiado en darse cuenta de que ya no son "aliados", han pasado a ser "alienados".
1 K 29
#7 Leclercia_adecarboxylata
#6 Está claro que están (estamos) en ese momento en que no saben si decirle a su pareja que hay algo que no les gusta porque puede hacer que la relación termine.
0 K 20
#5 Leclercia_adecarboxylata *
Me lo había creído. Parece que es una fake news.
0 K 20
#8 Poligrafo
Bruselas esta infestado de lobbystas.
1 K 20
autonomator #9 autonomator
¡EN BOLI ROJO!
(aterrador)
1 K 19
#15 MariaRosarioKaren
#9 si, si, pero los puñitos sin apretar
0 K 6
Catapulta #13 Catapulta
Me acuerdo de cuando Netanyahu paso por territorio europeo y no se le detuvo.

Ya con eso dicho todo.
0 K 15
Battlestar #11 Battlestar
No, si lo triste es... que es verdad.
1 K 13
Cosmos1917 #3 Cosmos1917
O algo peor, seguir aumentando la compra de gas y armas a los EEUU, a no, que eso ya lo hacen.....pero ahora con cara enfurruñada.
1 K 9
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#3 Habrá que comprarles más armas por si acaso.
2 K 37
Amoniaco #10 Amoniaco
Me recuerda a sumar
1 K 5

menéame