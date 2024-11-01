edición general
El vídeo de Ayuso embarrancando al hablar de Venezuela y Trump con Susanna Griso: "Tiene menos luces que un barco pirata"

El vídeo de Ayuso embarrancando al hablar de Venezuela y Trump con Susanna Griso: "Tiene menos luces que un barco pirata"  

Tenéis que ver esta auténtica maravilla. A Ayuso le han escrito la carta a los reyes magos, la lee del tirón. Claro, hasta Susanna Griso se sorprende. "Trump no ha nombrado nada de eso que usted dice, solo ha hablado de petróleo". "El ridículo de Ayuso es mayestático: lee sin disimulo todo lo que le habían escrito sobre Venezuela. Susanna Griso alucina, con lo que le hace unas preguntas. Ayuso ya sin los papeles se limita a balbucear… solo le ha faltado meter a ETA. Tremendo. Indigencia intelectual."

A todos los del PP y Vox se les cruzan los cables cuando alguien les recuerda que Delcy Rodríguez es la nueva presidenta de Venezuela y que Trump lo único que quiere es petróleo.
Y es difícil hacer alucinar a Susana Groso. Pero IDA es capaz de todo.
El PP lo está haciendo mal, pero Europa como institución está haciendo lo mismo, sumisión a EE.UU.
Trump ha dejado a Europa en evidencia, es debil, manipulable y sin rumbo.
Trump ha expulsado latinoamericanos de EEUU, el PP (AYuso en Madrid) y VOX han traido y acogido a los inmigrantes latinos para conseguir sus votos. Hipotesis: Ayuso y Feijoo daban por sentado que una vez ganadas las elecciones Trump apoyara sus candidaturas como presidentes; pero ante el ejemplo de la exclusión de Machado, empiezan a tener sus dudas: quizá empiezan a diferenciar entre que Trump este enviando votos de derecha (latinos) para que gane PP.VOX , y otra muy diferente que les elija a ellos de presidentes, de hecho, Merz el primer ministro alemán, es un ex.CEO de Blackrock. No sería de extrañar que si gana el PP.VOX las elecciones EEUU pusiera a algún CEO de las empresas norteamericanas como presidente
