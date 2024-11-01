edición general
Quino: La Estatua de la Libertad de Troya (Viñeta)  

En el mundo entero, la Estatua de la Libertad tiene un sinfín de versiones, más allá de la emblemática que se encuentra custodiando a Nueva York. Pero quizá la que ideó Joaquín Salvador Lavado sea una de las más geniales

Guanarteme #1 Guanarteme
Ainsssss, aquellos tiempos en los que los Estados Unidos se curraba excusas contando nosequé rollos de "democracia", "libertad", "derechos humanos" y demás... Ya ni eso.
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 Ni tan siquiera la hija de un embajador llorando ante la ONU para justificar el ataque, basta con inventarse lo del "narcoterrorismo", asesinar a unas decenas de pescadores acusándolos de narcos con el aplauso de la mongolada y ya lo tienen hecho. Y la próxima vez podrá decir que es porque le da la puta gana, que el nivel de rechazo de los países de "el mundo libre" será similar.
kAlvaro #3 kAlvaro
Quino, cuánto te echamos de menos.
Pablo_Fernandez_Gonzalez_1 #4 Pablo_Fernandez_Gonzalez_1
Simplemente genial.
Por cierto aprovecho para comentar que estoy intentando publicar en meneame pero me dice que necesito 8 votos al menos. Si quien lee esto me pudiera ayudar lo agradeceria.
TooBased #5 TooBased
#4 Me imagino que se refiere a que hs de votar envíos...

¿Tienes una cuenta de 2019 y todavía nunca has meneado/votado nada?

Si un envío te parece interesante, le das al botón de "menealo"
knzio #6 knzio
#4 es que no has meneado(votado) ninguna noticia, comentario... nada, y llevas solo 6 comentarios propios desde 2019...

Hombre, participa un poco. No es que necesites que la gente te vote a ti, es que tienes que participar un mínimo.
