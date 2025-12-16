Estos son los precios de los seguros de salud de 2026 en Nueva York y Estados Unidos

Una usuaria de la red social Threads comenta los precios que tiene que afrontar una persona en Estados Unidos mensualmente para pagar el año que viene el médico. La usuaria Ariana Jasmine con más de 70.000 seguidores en la red social señala "El año que viene estoy jodida".

Lo que me muestra la imagen es el portal oficial de seguros médicos del estado de Nueva York (NY State of Health). Es un excelente ejemplo para entender la complejidad y el alto coste de la sanidad en Estados Unidos.

Para alguien que no vive allí, estas cifras pueden parecer un error, pero son reales. Aquí se e qué significan esos números y cómo funciona el sistema.

1. Desglosando lo que ves en la imagen

La "Prima" (Monthly Premium):

Fíjate en el número grande: $1,368.55 , $1,377.39 , $1,100.16 .

, , . Esto es lo que debes pagar cada mes solo por tener el seguro activo. Es como una suscripción a Netflix, pero obligatoria si no quieres arruinarte ante una emergencia.

solo por tener el seguro activo. Es como una suscripción a Netflix, pero obligatoria si no quieres arruinarte ante una emergencia. Importante: Pagar esto no significa que el tratamiento sea gratis. Solo te da derecho a usar el seguro.

Pagar esto no significa que el tratamiento sea gratis. Solo te da derecho a usar el seguro. Ayuda Financiera (Financial Help):

Debajo del precio dice "after estimated financial help" (después de la ayuda financiera estimada).

Esto significa que el gobierno evalúa tus ingresos. Si ganas "poco" (según sus estándares), te subsidian una parte. Si ganas bien, pagas el precio completo. En la imagen, los precios siguen siendo altísimos, lo que sugiere que el usuario tiene ingresos medios-altos o es un plan para varias personas (familia).

Las Categorías (Metales):

Verás etiquetas como GOLD (Oro) o PLATINUM (Platino).

(Oro) o (Platino). En EE. UU., los planes se dividen por metales.

Bronce/Plata: Pagas menos al mes (ej. $500), pero si te enfermas, pagas muchísimo de tu bolsillo antes de que el seguro cubra nada.

Pagas menos al mes (ej. $500), pero si te enfermas, pagas muchísimo de tu bolsillo antes de que el seguro cubra nada. Oro/Platino (Lo que ves en la imagen): Pagas una mensualidad altísima ($1,000+), pero si te enfermas, el seguro cubre más gastos y tú pagas menos en el hospital.

2. Los costos "ocultos" (Lo que NO ves en la imagen)

El precio mensual es solo la punta del iceberg. Para entender el costo real, necesitas conocer tres conceptos que aterran a los estadounidenses:

Deducible (Deductible): Es la cantidad que tú debes pagar de tu bolsillo antes de que el seguro empiece a pagar un centavo.

Ejemplo: Si tu plan tiene un deducible de $5,000 y te rompes una pierna (costo $4,000), tú pagas los $4,000 íntegros. El seguro no pone nada.

Los planes Platinum (abajo en tu foto) suelen tener deducibles bajos ($0 a $500), por eso la mensualidad es tan cara.

Copago (Copay): Una tarifa fija que pagas por cada visita.

Ejemplo: $50 por ver al médico general, $100 por un especialista. Esto se paga aparte de la mensualidad.

Red de Doctores (Network):

Ves nombres como Fidelis Care o MetroPlus Health . Son empresas privadas.

o . Son empresas privadas. Si vas a un hospital que no tiene contrato con "Fidelis", el seguro no paga nada y tú asumes toda la deuda.

3. ¿Por qué esos precios tan altos ($1,300/mes)?

Hay un par de razones para los precios específicos de la foto:

Es un plan familiar: Es probable que ese precio cubra a dos adultos o una familia pequeña. Un plan individual suele rondar los $400-$700 en gente joven pero se pueden disparar en mayores de 60

Es probable que ese precio cubra a dos adultos o una familia pequeña. Un plan individual suele rondar los $400-$700 en gente joven pero se pueden disparar en mayores de 60 Son planes altos (Platinum/Gold): Estás viendo los planes más caros del mercado. Están diseñados para gente que sabe que va a necesitar ir mucho al médico (enfermedades crónicas, embarazos), por lo que prefieren pagar más cada mes para no pagar tanto en el hospital.

Estás viendo los planes más caros del mercado. Están diseñados para gente que sabe que va a necesitar ir mucho al médico (enfermedades crónicas, embarazos), por lo que prefieren pagar más cada mes para no pagar tanto en el hospital. Edad: Los precios suben drásticamente con la edad. Asegurar a alguien de 60 años cuesta el triple que a alguien de 25.

Resumen

En la imagen estás viendo el costo de alquilar tu salud. Esos $1,368 dólares mensuales son solo la "cuota de entrada" al sistema para tener acceso a hospitales privados como los de Nueva York

