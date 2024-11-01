edición general
12 meneos
15 clics

2014: Wikileaks: Estados Unidos y Japón lideran la ofensiva contra los tratamientos asequibles contra el cáncer

Hemeroteca: La última versión filtrada del borrador del texto muestra que Estados Unidos está presionando para que se adopten medidas que limitarían considerablemente el acceso asequible a medicamentos genéricos esenciales, como los medicamentos contra el cáncer y los tratamientos para enfermedades transmisibles como el ébola. [eng]

| etiquetas: cancer , mamografia , estados unidos , hemeroteca
10 2 4 K 101 politica
9 comentarios
10 2 4 K 101 politica
powernergia #3 powernergia
Son el primer cáncer mundial.
2 K 46
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue *
#_4 A tope con israel y eeuu contra la gente en España
1 K 32
Jakeukalane #4 Jakeukalane
#0 como no vas a usar hemeroteca, ahí van mis votos negativos a tus noticias erróneas.
1 K 26
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
2015: Rajoy, suspendido en prevención del cáncer de mama: ni hay igualdad ni se invierte en investigación www.meneame.net/m/politica/2015-rajoy-suspendido-prevencion-cancer-mam

2013: Recortes encubiertos en sanidad: mamografías que no se hacen, tratamientos que no se dan por caros y listas de espera cerradas www.meneame.net/m/politica/2013-recortes-encubiertos-sanidad-mamografi

El tio sam a las ordenes obviamente de Israel haciendo control demográfico en España con el PP apretando el gatillo en residencias, en mamografías, en riadas...
0 K 20
NPCMeneaMePersigue #9 NPCMeneaMePersigue
#_8 Si ante una masacre llevarlo a un sub donde nadie apenas lo ve eso es lo importante estás silenciando esto

Tienes una actitud complice y desvias el tema
0 K 20
Torrezzno #2 Torrezzno *
¿No hay alertas del aemet en la comunidad valenciana esta semana? xD
0 K 19
Jakeukalane #6 Jakeukalane *
#0 Por mucho que intentes posicionarme lo tienes difícil. Se sabe aquí perfectamente que no soy pro-israel ni pro-eeuu. La noticia podría hablar de Mesopotamia o de Linux y si no sigues las normas el negativo te cae.
Eso sí, en vez de corregirlo y luego decirte algo (que es lo que haría normalmente) como sé que tienes actitudes de troll (por eso te tengo bloqueado de antes), pues te lo he pedido primero. Y luego he visto que más gente te lo ha pedido y has puesto excusas.
Con esta actitud el pro-eeuu e Israel eres tú porque autoboicoteas estos envíos. Quizás para que no se hable de esto.
Lo he visto antes, gente que no quiere que se hable de X tema manda un envío mal hecho para que caiga y el resto sean duplicados y no salgan.
0 K 11
Jakeukalane #8 Jakeukalane *
#_7 si no quieres aprender es cosa tuya. No tienes una actitud constructiva con esa demagogia barata. Pero informado estás y sí, se puede. Si no te interesa mejorar tus envíos, a mí me da igual. Yo no te los voy a arreglar.
0 K 11
NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue
#_6 la gente muriendo y aquí con la etiqueta que se pone, desviando el tema, está puesta la fecha la etiqueta pero eso que dices de hemeroteca no sale cuando haces el envío, es decir silenciar, lo de siempre, a las ordenes del tio sam y los sionistas
1 K 9

menéame