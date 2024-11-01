2014: Wikileaks: Estados Unidos y Japón lideran la ofensiva contra los tratamientos asequibles contra el cáncer

Hemeroteca: La última versión filtrada del borrador del texto muestra que Estados Unidos está presionando para que se adopten medidas que limitarían considerablemente el acceso asequible a medicamentos genéricos esenciales, como los medicamentos contra el cáncer y los tratamientos para enfermedades transmisibles como el ébola. [eng]
2013: Recortes encubiertos en sanidad: mamografías que no se hacen, tratamientos que no se dan por caros y listas de espera cerradas www.meneame.net/m/politica/2013-recortes-encubiertos-sanidad-mamografi
El tio sam a las ordenes obviamente de Israel haciendo control demográfico en España con el PP apretando el gatillo en residencias, en mamografías, en riadas...
Tienes una actitud complice y desvias el tema
Eso sí, en vez de corregirlo y luego decirte algo (que es lo que haría normalmente) como sé que tienes actitudes de troll (por eso te tengo bloqueado de antes), pues te lo he pedido primero. Y luego he visto que más gente te lo ha pedido y has puesto excusas.
Con esta actitud el pro-eeuu e Israel eres tú porque autoboicoteas estos envíos. Quizás para que no se hable de esto.
Lo he visto antes, gente que no quiere que se hable de X tema manda un envío mal hecho para que caiga y el resto sean duplicados y no salgan.