La Comunidad de Madrid externaliza las ecografías del hospital La Paz por la “alta demanda” y adjudica el servicio a una clínica donde es consejero un exministro del PP

La Comunidad de Madrid sigue externalizando servicios sanitarios de sus principales centros públicos. Si hace unas semanas decidió privatizar la unidad del dolor del Hospital Infanta Leonor, este lunes formalizó un nuevo contrato para externalizar las ecografías que se realizan en el Hospital La Paz, el más importante de la región. El contrato se lo ha llevado la clínica VIVO PIO XII, filial del Grupo VIVO. En él es consejero el ex ministro del PP Rafael Catalá. Su hijo es diputado autonómico con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña.