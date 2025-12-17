edición general
La Comunidad de Madrid externaliza las ecografías del hospital La Paz por la “alta demanda” y adjudica el servicio a una clínica donde es consejero un exministro del PP

La Comunidad de Madrid externaliza las ecografías del hospital La Paz por la “alta demanda” y adjudica el servicio a una clínica donde es consejero un exministro del PP

La Comunidad de Madrid sigue externalizando servicios sanitarios de sus principales centros públicos. Si hace unas semanas decidió privatizar la unidad del dolor del Hospital Infanta Leonor, este lunes formalizó un nuevo contrato para externalizar las ecografías que se realizan en el Hospital La Paz, el más importante de la región. El contrato se lo ha llevado la clínica VIVO PIO XII, filial del Grupo VIVO. En él es consejero el ex ministro del PP Rafael Catalá. Su hijo es diputado autonómico con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña.

Kantinero
No se repite bastante

PP = MUERTE

oceanon3d
#2 PP=SOBRES=MUERTE

GeneWilder
HsDLGP ¡Hay que decirlo MÁS!

mariKarmo
Pues lo esperado del PP.

chatOGT
chorprechaaaaa!!!!!

Olepoint
Me jode que sigan usando neovocabulario "externaliza" -> "Vende lo público al mejor postor"

pepel
¿Y dónde está el "ciudadano particular"?

TOTEMICO
Todo queda en casa...y porque el novio de la Ayuso todavía no ha montado una cliniquita al estilo Catalá.

Un_señor_de_Cuenca
#4 Recordemos que este sujeto fue el que cambió la ley para facilitar la apertura de salas de apuestas por doquier, y una vez terminó su periodo de ministro, volvió a trabajar como alto cargo en Codere, una de las empresas que se forra con las casas de apuestas, especialmente en barrios de trabajadores. De hecho no verás una puta sala de apuestas en un barrio rico.

pandasucks
Les cortáis las alas a los nuevos emprendedores ¿pero qué queréis?

El_dinero_no_es_de_nadie
Sensacionalista, no se externalizan las ecografías del hospital como dice el titular, estás siguen.
El hospital sigue haciendo sus 100.000 ecografías y contrata 7.500 nuevas.

Tampoco se privatiza la unidad del dolor del Hospital Infanta Leonor, esa unidad no existía.
Se crea una unidad nueva.

Periodismo de calidad

Nasser
Venga Isabelita que amplías el ático


