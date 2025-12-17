edición general
21 meneos
34 clics
Primark obliga a sus empleados a pagar sus propias cestas de Navidad: tienen que aportar un producto para participar en el sorteo

Primark obliga a sus empleados a pagar sus propias cestas de Navidad: tienen que aportar un producto para participar en el sorteo

El sorteo se celebra cada 22 de diciembre en las distintas tiendas de la empresa textil. Para participar, los trabajadores y trabajadoras deben llevar un producto típico de Navidad al superior de su local. “El empleado va al supermercado y compra lo que quiera, no hay mínimo ni máximo para gastarte, pero normalmente ronda los cuatro o cinco euros. Te presentas con ese producto en la tienda y lo entregas a la persona encargada, que suele ser un mánager, y esta te entrega un papel con un número para el sorteo"

| etiquetas: primark , cesta , navidad , sorteo
19 2 3 K 167 actualidad
11 comentarios
19 2 3 K 167 actualidad
#2 Tecar
¿Obliga?
4 K 55
enochmm #9 enochmm
#2 No se obliga, titular sensacionalista.
1 K 28
#4 Daniel2000 *
Y me huelo a que hacen un listado de personas que aportan, los que participan, los que no ... y entonces vas a la lista negra.




La cesta de navidad, es algo voluntario ... como que te inviten a la cena de empresa.

Un trabajo que tuve hace mucho tiempo, nos daban una cesta y se celebraba una cena de navidad . A la cena iba quien quería, y lo pagaba todo la empresa. Se generaba buen rollo en la empresa, buen ambiente con los compañeros.
Yo trabajaba al 120% y contento.


Donde estuve…   » ver todo el comentario
2 K 36
RanaPaca #5 RanaPaca
#4 wow, eso no es denunciable??
0 K 7
#7 Daniel2000
#5 No ...

Que no te den cesta de navidad no es denunciable.

Que no se organice cena de navidad no es denunciable.

Que te sugieran, desde RRHH, que la cena es muy importante , que hacemos piña, que todos somos un equipo, que es una noche al año. etc ... no es denunciable.

Que la cena, me encuentre de sopetón de que cada uno se paga lo suyo, no es denunciable.


PERO QUE LA EMPRESA SE DEDUZCA ESE GASTO QUE HEMOS PAGADO LOS TRABAJADORES, SI ES DENUNCIABLE


Y lo que hice, guardarme todas las pruebas.

Conseguí un pico en el finiquito
1 K 20
RanaPaca #10 RanaPaca
#7 claro, me refería a eso último, a que se guarde el dinero que da cada empleado y se pague toda la cena como cargo a la empresa y deduzca ese gasto.

Hiciste bien en guardar pruebas, pero yo me hubiera buscado otra cosa y luego denunciado esas prácticas.
0 K 7
#11 Daniel2000
#10 Denuncias, mi antiguo jefe tenía un buen equipo de abogados, y al final el que ha robado sale de rositas y yo, que he denunciado, acabo condenado por revelación de secretos o algo así.

Yo me guardo pruebas, y las tengo para mi finiquito.
0 K 13
#3 Sacapuntas
El mánager aporta la paleta ibérica. Y qué suerte tiene el jodío. Ya le ha tocado tres veces. :troll:
1 K 23
sleep_timer #1 sleep_timer
Joder, que putos ratas de mierda.
1 K 19
juliusK #6 juliusK
"...tras el éxito de la iniciativa el departamento de finanzas ha confirmado que el pago de la siguiente nómina se hará de la misma forma y el afortunado ganador se comunicará en su momento. La aportación voluntaria será en esta ocasión de 15€ para así cubrir la parte impositiva de la empresa y el bonus del CEO".
1 K 14
#8 Suleiman
No suena muy legal...
0 K 13

menéame