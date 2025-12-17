Primark obliga a sus empleados a pagar sus propias cestas de Navidad: tienen que aportar un producto para participar en el sorteo

El sorteo se celebra cada 22 de diciembre en las distintas tiendas de la empresa textil. Para participar, los trabajadores y trabajadoras deben llevar un producto típico de Navidad al superior de su local. “El empleado va al supermercado y compra lo que quiera, no hay mínimo ni máximo para gastarte, pero normalmente ronda los cuatro o cinco euros. Te presentas con ese producto en la tienda y lo entregas a la persona encargada, que suele ser un mánager, y esta te entrega un papel con un número para el sorteo"
La cesta de navidad, es algo voluntario ... como que te inviten a la cena de empresa.
Un trabajo que tuve hace mucho tiempo, nos daban una cesta y se celebraba una cena de navidad . A la cena iba quien quería, y lo pagaba todo la empresa. Se generaba buen rollo en la empresa, buen ambiente con los compañeros.
Yo trabajaba al 120% y contento.
Que no te den cesta de navidad no es denunciable.
Que no se organice cena de navidad no es denunciable.
Que te sugieran, desde RRHH, que la cena es muy importante , que hacemos piña, que todos somos un equipo, que es una noche al año. etc ... no es denunciable.
Que la cena, me encuentre de sopetón de que cada uno se paga lo suyo, no es denunciable.
PERO QUE LA EMPRESA SE DEDUZCA ESE GASTO QUE HEMOS PAGADO LOS TRABAJADORES, SI ES DENUNCIABLE
Y lo que hice, guardarme todas las pruebas.
Conseguí un pico en el finiquito
Hiciste bien en guardar pruebas, pero yo me hubiera buscado otra cosa y luego denunciado esas prácticas.
Yo me guardo pruebas, y las tengo para mi finiquito.