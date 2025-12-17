Primark obliga a sus empleados a pagar sus propias cestas de Navidad: tienen que aportar un producto para participar en el sorteo

El sorteo se celebra cada 22 de diciembre en las distintas tiendas de la empresa textil. Para participar, los trabajadores y trabajadoras deben llevar un producto típico de Navidad al superior de su local. “El empleado va al supermercado y compra lo que quiera, no hay mínimo ni máximo para gastarte, pero normalmente ronda los cuatro o cinco euros. Te presentas con ese producto en la tienda y lo entregas a la persona encargada, que suele ser un mánager, y esta te entrega un papel con un número para el sorteo"