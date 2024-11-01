Sánchez se queda solo en la UE en la defensa de regularizar la especulación inmobiliaria y poner fin en 2035 al coche de combustión

Pedro Sánchez es el principal líder socialdemócrata en la Unión Europea más derechizada de la historia. Solo quedan cuatro gobiernos liderados por socialistas; cinco comisarios progresistas, y la derecha suma mayoría con los ultras por primera vez en el Parlamento Europeo, sin tener que contar con el apoyo del grupo europarlamentario progresista. En este contexto, el presidente del Gobierno se encuentra casi siempre nadando a contracorriente y muchas veces solo en materia de migración, militarismo, derechos sociales o ecologismo.