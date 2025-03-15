Cataluña impulsa un plan para agilizar la resolución de sentencias judiciales con Inteligencia Artificial

La Generalitat de Cataluña ha lanzado un proyecto que busca modernizar el sistema judicial mediante el uso de inteligencia artificial (IA). Según informó el gobierno catalán, la iniciativa, denominada AI4JUSTICE, tiene como objetivo agilizar la redacción de sentencias judiciales y optimizar los recursos disponibles en los juzgados. El sistema institucional que organiza el autogobierno de Cataluña, la herramienta fue desarrollada en colaboración con el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).