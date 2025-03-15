La Generalitat de Cataluña ha lanzado un proyecto que busca modernizar el sistema judicial mediante el uso de inteligencia artificial (IA). Según informó el gobierno catalán, la iniciativa, denominada AI4JUSTICE, tiene como objetivo agilizar la redacción de sentencias judiciales y optimizar los recursos disponibles en los juzgados. El sistema institucional que organiza el autogobierno de Cataluña, la herramienta fue desarrollada en colaboración con el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).
¿la que dice que están hechas las sentencias con IA?
¿y que se está comparando a la noticia-bulo de lo de uber-eats y se está tirando abajo por eso?
Sí, a todas luces es un bulo.
Pero si pone un párrafo cortado de una sentencia original siempre se puede decir que lo ha generado en el momento.
Y si pone la sentencia entera se llega rápido al bufete que participaba en el juicio.
Así que quedará todo igual. Publicado, pero sin investigación posterior que lo corrobore o desmienta
>QUINTO.- Esta Sala se acoge a la doctrina consolidada en la STS 2371/2025, de 22 de octubre (Rec. 548/2023), que establece que "las patologías psiquiátricas de origen endógeno, aun cuando presenten sintomatología persistente, no generan por sí solas derecho a prestación de incapacidad permanente absoluta si no se acredita una limitación grave y objetiva que impida el desempeño de cualquier actividad laboral fundamental, debidamente valorada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social"
Eso no prueba una mierda.
Lo que pasa es que tu estás dando por hecho que es una opción, y puede ser la otra también.
Lo que está claro es que no está demostrado, ni lo va a estar. Y ahí entran las redes sociales, como la mayoría de bulos que circulan por ellas. Se extienden por cabezonerías como la tuya.
Sesgo de confirmación
El problema de la noticia enviada es el tono y las conclusiones a las que llega.
Una cosa es que un juez use ChatGPT para redactar una sentencia así, al aire, sin prácticamente entender las limitaciones de la IA (siendo las alucinaciones la más peligrosa), y otra cosa es llevar a cabo un proyecto juntando expertos en IA con expertos en derecho para armar una herramienta que sirva de respaldo a los jueces, pero que se use adecuadamente.
En teoría, un buen juez tiene que tener la habilidad de sobra para corregir los errores que puede provocar la IA. Otra cosa son las ganas de currar...
En todo caso, ya veremos a dónde nos lleva esto.