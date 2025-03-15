edición general
Cataluña impulsa un plan para agilizar la resolución de sentencias judiciales con Inteligencia Artificial

Cataluña impulsa un plan para agilizar la resolución de sentencias judiciales con Inteligencia Artificial

La Generalitat de Cataluña ha lanzado un proyecto que busca modernizar el sistema judicial mediante el uso de inteligencia artificial (IA). Según informó el gobierno catalán, la iniciativa, denominada AI4JUSTICE, tiene como objetivo agilizar la redacción de sentencias judiciales y optimizar los recursos disponibles en los juzgados. El sistema institucional que organiza el autogobierno de Cataluña, la herramienta fue desarrollada en colaboración con el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).

#1 tropezon *
¿esto está relacionado con la noticia que está ahora en portada?
www.meneame.net/story/jueces-han-vuelto-locos-trabajo-despacho-familia

¿la que dice que están hechas las sentencias con IA?
¿y que se está comparando a la noticia-bulo de lo de uber-eats y se está tirando abajo por eso?
pedrario #5 pedrario
#1 La noticia en portada habla de autos judiciales que citan jurisprudencia inexistente sin poner una sola evidencia de ello.

Sí, a todas luces es un bulo.
#7 tropezon
#5 Ya ha puesto una parte en el hilo de reddit

Pero si pone un párrafo cortado de una sentencia original siempre se puede decir que lo ha generado en el momento.
Y si pone la sentencia entera se llega rápido al bufete que participaba en el juicio.

Así que quedará todo igual. Publicado, pero sin investigación posterior que lo corrobore o desmienta
pedrario #9 pedrario
#7 No, lo que ha puesto es un texto sin referencias que puede ser inventado, mira, te lo hago yo también

>QUINTO.- Esta Sala se acoge a la doctrina consolidada en la STS 2371/2025, de 22 de octubre (Rec. 548/2023), que establece que "las patologías psiquiátricas de origen endógeno, aun cuando presenten sintomatología persistente, no generan por sí solas derecho a prestación de incapacidad permanente absoluta si no se acredita una limitación grave y objetiva que impida el desempeño de cualquier actividad laboral fundamental, debidamente valorada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social"

Eso no prueba una mierda.
#12 tropezon *
#9 Pues lo que digo en mi mensaje, que cabezón estás hecho.

Lo que pasa es que tu estás dando por hecho que es una opción, y puede ser la otra también.

Lo que está claro es que no está demostrado, ni lo va a estar. Y ahí entran las redes sociales, como la mayoría de bulos que circulan por ellas. Se extienden por cabezonerías como la tuya.
Sesgo de confirmación
angelitoMagno #6 angelitoMagno
#1 Yo he votado negativo esa noticia y he puesto varios comentarios diciendo que si, que claro que hay jueces usando la IA.

El problema de la noticia enviada es el tono y las conclusiones a las que llega.
#13 tropezon
#6 Conclusiones hechas para redes sociales.
#8 Chuache_cientifico
#1 Entiendo que no es lo mismo.

Una cosa es que un juez use ChatGPT para redactar una sentencia así, al aire, sin prácticamente entender las limitaciones de la IA (siendo las alucinaciones la más peligrosa), y otra cosa es llevar a cabo un proyecto juntando expertos en IA con expertos en derecho para armar una herramienta que sirva de respaldo a los jueces, pero que se use adecuadamente.
#10 silzul
#8 El problema es el de siempre: 1) La IA siempre va a cometer alucinaciones y uno debe ser consciente de ello 2) Puede que la asunción de falsa jurisprudencia o las prisas... Ayuden a que exploten los errores judiciales 3) Según como se entrene la IA puede provocar un marcado sesgo judicial.

En teoría, un buen juez tiene que tener la habilidad de sobra para corregir los errores que puede provocar la IA. Otra cosa son las ganas de currar...
#11 Chuache_cientifico
#10 Sin duda hay un riesgo asociado y no es pequeño. Pero entiendo que un proyecto conducido por expertos trabajará en torno a esos riesgos, con los avisos adecuados al usar la herramienta y demás.

En todo caso, ya veremos a dónde nos lleva esto.
Feindesland #14 Feindesland
Como si los jueces humanos no alucinaran...
Connect #4 Connect
Es un paso totalmente lógico. No servirá para todos los casos, pero hay una gran mayoría que ya son A, b o C. Y otros que simplemente es tirar de jurisprudencia. En casos penales imagino que siempre deberá haber una revisión humana (que no se si será mejor o no...)
Tx4 #2 Tx4
Tanto fervor con el idioma para unas cosas y vaya nombre que le ponen...
pedrario #3 pedrario
Ojalá impulsaran algo similar para reducir cargos y asesores políticos.
