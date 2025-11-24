edición general
Habla el denunciante de la presunta corrupción en el CNIO: “Es una organización mafiosa”

Despedido y a la espera de que prospere su caso, un exejecutivo del mayor centro de investigación de cáncer alerta de supuestos contratos amañados por más de 20 millones de euros

Torrezzno
¿Puede el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) —una de las joyas científicas del país— haber albergado una red corrupta que adjudicaba contratos a empresas amigas sin seguir los procedimientos adecuados?

Me encantan esas preguntas retóricas cuando todos los meses sale algún chanchullo nuevo de nuestros gestores de lo público.


El informe fue aceptado, pero la Fiscalía aún no ha movido ficha. Ninguno de los implicados ha recibido aún ninguna petición ni comunicación.

:popcorn: :popcorn: :popcorn:
Torrezzno
no tiene la E de exclusivo que es lo que suele poner ElPais. Yo la puedo ver desde distintos navegadores, incognito etc
Torrezzno
@valandildeandunie sabes que no es muro de pago, te lo puedes currar más. Bulo, irrelevante o lo que sea xD xD
hdblue
#2 no defiendo a nadie, pero a mí sí que me sale que solo puedo leer la noticia siendo socio.
strike5000
Siempre que haya dinero público por medio existirá la posibilidad de que haya corrupción.
ChatGPT
robar dinero público es de una bajeza ya relevante, pero robarlo del centro de investigaciones oncológicas es ya un nivel bastante más ruin.
