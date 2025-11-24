·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7955
clics
Cuando las sentencias se escriben antes del juicio
9370
clics
Esta galería te muestra las verdaderas caras del fascismo
3600
clics
Sergio Gutiérrez, especialista en el sector inmobiliario: “Se acabó alquilar habitaciones en 2026”
2847
clics
Xabier Fortes se encara con Javier Negre a cuenta del supuesto "enchufe" de su hijo en TV3
3101
clics
Max Blumenthal borra la sonrisa del rostro de un cargo oficial estadounidense en el Show de Piers Morgan (inglés)
más votadas
642
Cuando Marchena absolvió a un colega de profesión por revelar la hoja de antecedentes penales de un enemigo
542
La Comisión Europea admite que España sufre bloqueos excesivos de Internet por orden de LaLiga y Telefónica
765
La UCO admite que no ha investigado al novio de Ayuso, pero culpa a la lentitud en la Justicia
546
Cuando las sentencias se escriben antes del juicio
475
La saturación de la sanidad pública no es un error: es un modelo que beneficia a la privada
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
13
clics
Habla el denunciante de la presunta corrupción en el CNIO: “Es una organización mafiosa”
Despedido y a la espera de que prospere su caso, un exejecutivo del mayor centro de investigación de cáncer alerta de supuestos contratos amañados por más de 20 millones de euros
|
etiquetas
:
mafia
,
centro investigacion
,
cancer
,
dinero
,
publico
6
2
1
K
75
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
2
1
K
75
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Torrezzno
*
¿Puede el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) —una de las joyas científicas del país— haber albergado una red corrupta que adjudicaba contratos a empresas amigas sin seguir los procedimientos adecuados?
Me encantan esas preguntas retóricas cuando todos los meses sale algún chanchullo nuevo de nuestros gestores de lo público.
El informe fue aceptado, pero la Fiscalía aún no ha movido ficha. Ninguno de los implicados ha recibido aún ninguna petición ni comunicación.
1
K
32
#5
Torrezzno
no tiene la E de exclusivo que es lo que suele poner ElPais. Yo la puedo ver desde distintos navegadores, incognito etc
0
K
20
#2
Torrezzno
@valandildeandunie
sabes que no es muro de pago, te lo puedes currar más. Bulo, irrelevante o lo que sea
0
K
20
#3
hdblue
#2
no defiendo a nadie, pero a mí sí que me sale que solo puedo leer la noticia siendo socio.
0
K
10
#4
strike5000
Siempre que haya dinero público por medio existirá la posibilidad de que haya corrupción.
0
K
11
#6
ChatGPT
robar dinero público es de una bajeza ya relevante, pero robarlo del centro de investigaciones oncológicas es ya un nivel bastante más ruin.
0
K
11
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Me encantan esas preguntas retóricas cuando todos los meses sale algún chanchullo nuevo de nuestros gestores de lo público.
El informe fue aceptado, pero la Fiscalía aún no ha movido ficha. Ninguno de los implicados ha recibido aún ninguna petición ni comunicación.