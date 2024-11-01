·
10
meneos
19
clics
Las intolerables frases del juez Peinado como profesor: “Empiezas poniéndote el velo y acabas colocando bombas”
Los alumnos de la facultad de Derecho llegaron a pedir su expulsión por realizar comentarios ofensivos
|
etiquetas
:
peinado
,
juez
,
universidad
,
frases
8
2
0
K
111
politica
4 comentarios
relacionadas
#2
laruladelnorte
, a un alumno con discapacidad le dijo "con sorna" que el protocolo para un examen oral era "yo te pregunto y tú me contestas" o que poco después del suicidio de una estudiante, le dijo a otra alumna que se levantó para ir al servicio, con una sonrisa en la cara: "No vayas a saltar".
Miserable nació y así morira.
Miserable nació y así morira.
2
K
43
#1
Esteban_Rosador
Los ejemplos de frases que da el artículo son intolerables de verdad.
0
K
19
#4
Katos
Apoyar el velo afecta a más mujeres que estas frases de mierda puntuales.
0
K
9
#3
lordban
Pues si, intolerablemente erróneo, las del velo son las mujeres, lo máximo que les dejan colocar fuera de la cocina es el plato en la mesa.
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
Miserable nació y así morira.