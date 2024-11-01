edición general
10 meneos
19 clics

Las intolerables frases del juez Peinado como profesor: “Empiezas poniéndote el velo y acabas colocando bombas”

Los alumnos de la facultad de Derecho llegaron a pedir su expulsión por realizar comentarios ofensivos

| etiquetas: peinado , juez , universidad , frases
8 2 0 K 111 politica
4 comentarios
8 2 0 K 111 politica
#2 laruladelnorte
, a un alumno con discapacidad le dijo "con sorna" que el protocolo para un examen oral era "yo te pregunto y tú me contestas" o que poco después del suicidio de una estudiante, le dijo a otra alumna que se levantó para ir al servicio, con una sonrisa en la cara: "No vayas a saltar".

Miserable nació y así morira.
2 K 43
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Los ejemplos de frases que da el artículo son intolerables de verdad.
0 K 19
#4 Katos
Apoyar el velo afecta a más mujeres que estas frases de mierda puntuales.
0 K 9
#3 lordban
Pues si, intolerablemente erróneo, las del velo son las mujeres, lo máximo que les dejan colocar fuera de la cocina es el plato en la mesa.
0 K 7

menéame