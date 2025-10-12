edición general
Las mil y una polémicas del juez Peinado

Dos meses antes de iniciar el caso Begoña Gómez, en febrero de 2024, el juez Juan Carlos Peinado se enfrentó a la rebelión de los alumnos a los que impartía clases por las tardes en la Universidad Complutense. Los estudiantes recogieron 50 firmas pidiendo su expulsión por unos supuestos comentarios ofensivos. Afirmaban que le dijo a una alumna con velo islámico que se empezaba vistiendo esa prenda y se acababa poniendo bombas. A un alumno con una discapacidad le respondió “con sorna” que el protocolo para un examen oral era “yo te pregunto

4 comentarios
XtrMnIO
Y su abogada es la misma que la de el mancebo de la Quironesa, el Quironés consorte.
alcama
La tabarra que dan para defender a la mujer del jefe
Malinke
#1 ¿no te acongoja que este tipo esté impartiendo justicia y que un día te la pueda impartir a ti?
Nómada_sedentario
#1 Pues una mierda de persona, y por lo que parece, tambien de juez.
Independientemente de que Begoña Gómez haya podido cometer algún ilícito penal.
