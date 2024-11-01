·
114
meneos
147
clics
Israel se inventó el entramado de túneles de Hamás para justificar sus ataques: usaron paquetes de imágenes de Internet
El contexto: Una investigación periodística revela que el Gobierno de Benjamín Netanyahu habría fabricado y reutilizado recreaciones falsas de túneles de Hamás para justificar ataques en Gaza.
etiquetas
israel
manipulación
imágenes
túneles
70
44
3
461
actualidad
38 comentarios
actualidad
#15
Supercinexin
#11
¿Que hay "túneles?" Sí, hay subterráneos donde guardan cohetes caseros, etc.
¿Que hay "una red de túneles" por debajo de todos los barrios de los pueblos y ciudades con cientos de kilómetros de túneles que se extienden a lo largo y ancho de toda la franja de Gaza? Su puta madre en bolas a caballo galopando por Tel Aviv.
Y es que nadie salvo el gobierno de la colonia genocida ha verificado nunca esos "túneles". Te lo tienes que creer porque son ellos quienes lo dicen, el gobierno con el ejército más moral del mundo. Créete mierdas de quienes manipulan hasta la Wikipedia y acaban de asesinar a cientos de miles de inocentes, con especial objetivo en niños.
6
96
#20
rekus
Me he dado cuenta de que los domingos son el peor día para comentar en Menéame si eres una persona mínimamente decente.
Es cuando se llena de esa fauna peculiar de patriotas de pulsera y SMI: gente que durante la semana sobrevive gracias al salario mínimo que les subió el gobierno al que tanto odian, y que, como no les llega ni para bajar a tomar un vino cutre, descargan su bilis aquí. Esos mismos que, incapaces de asumir su propia miseria, prefieren verla reflejada en los…
» ver todo el comentario
7
92
#30
Catapulta
#20
Es el día que tienen libre los de nuevas generaciones para tratar de medrar en sus partidos.
3
44
#37
Malaguita
#20
Se ven en misa y les entra el ardor guerrero.
0
12
#17
luckyy
Los sionazis estáis desatados está mañana. De modo que negáis un genocidio documentado con imágenes diarias pero si creéis en los túneles de los que prácticamente no hay imágenes y las que vemos las ha creado los sionazis!!!
3
42
#3
Torrezzno
Aljazeera no es sionista hasta donde se
www.aljazeera.com/video/witness/2014/8/5/the-gaza-tunnels
5
41
#29
mmlv
Uno de los argumentos recurrentes del cuñadismo pepero-voxero se basaba en un bulo, como no podía ser menos...
1
22
#24
Catapulta
#22
Nadie lo ha negado. Comprensión lectora.
0
13
#23
Catapulta
#9
¿Quién dice que no haya túneles? La comprensión lectora, por favor. Lo que se afirma aquí es que la justificación de Israel y el argumento de los túneles es un invento porque efectivamente han reciclado imágenes o recreado contextos que no existieron.
0
13
#28
alcama
#23
Del titular: Israel se inventó el entramado de túneles. A ver esa comprensión lectora...
1
14
#31
Catapulta
#28
Y se lo inventó. No niega que haya túneles. Comprensión lectora.
0
13
#33
blak
#23
Pues
#1
se ha llevado un montón de negativos por decir eso mismo
1
19
#36
Catapulta
#33
Se lo ha llevado por justificar el argumento de la red de túneles de Israel y porque es conocida su intencionalidad y defensa de ideologías.
Hamás tiene túneles, la cantidad y alcance no la conocemos. Israel dice que es casi un segundo mundo bajo Gaza sin argumentar datos reales como se ve aquí, por lo tanto el entramado de túneles que Israel dice existir se lo inventa.
0
13
#34
Lenari
A ver, de la propia noticia, lo dijero de forma clara y explícita: "
Esto es solo una ilustración, repito, no vamos a compartir las imágenes reales que tenemos en nuestras manos
"
Esta noticia es el típico artículo de
propaganda
. Te dicen claramente que están usando ilustraciones, y a partir de ahí
el "periodista" se monta su película
. Y hay muchas razones para hacerlo, como que las imagenes reales de un subterráneo sin iluminación y donde han entrado con las linternas de los fusiles prácticamente no se vea nada. Pero bueno, imagino que si hubieran puesto las imagenes reales, lasexta se quejaría porque no se ve nada.
0
9
#10
arreglenenlacemagico
mmmm como artista 3d tengo que decir que es absurdo que alguien para maquetar una habitacion se tire 6 dias o mas haciendo assets para rellenarla , esas cosas se compran que tardas nada y menos para colocarlo a algo que encima es ilustrativo.
Tambien me parece mal que roben a otros artistas 3d sin pagar en este caso al museo.
Los tuneles estan en los videos de las idf , creo que la sexta no ha entendido de lo que hablan y redactan una "noticia".
porque compraron paquetes de assets para rellenar habitaciones
0
8
#7
alcama
Al final Hamás nunca asesinó a nadie ni secuestró a nadie, ya veréis
9
-47
#12
Hollywoodlandia
#7
eso ya sabe en meneame desee el día uno.. Lo que no te has enterado, es que Israel no sólo es hamas. También es irán, también el estado islámico y también todo lo malo del islam. Puede bascsrlo en meneame, vas a flipar.
4
-13
#14
alcama
#12
Espero el día que relacionen a Israel con el caso Negreira
3
-12
#27
Hollywoodlandia
#14
bueno, dales tiempo, serán responsables de todo, hasta de degenerar a un feminista de pro como era abalos.
0
6
#19
Cntrl
#7
Jamás
1
18
#6
Hollywoodlandia
Israel es hamas, eso lo he aprendido en meneame.
Y Israel osea hamas, se atacó así mismo en Israel para poder atacar a hamas, que son lo mismo y así poder justificar un ataque contra Israel, que recordemos son hamas y de esa manera atacar hamas en Gaza que son Israel.
Simplemente el plan más perfecto diseñado por el homo sapiens sapiens.
8
-56
#13
alcama
#6
Sí . Cuándo no te gusta la realidad, sacas el comodín de falsa bandera, y así todo cuadra en tu minúsculo cerebro
2
1
#32
Hollywoodlandia
*
#13
el comodin falsa bandera? Con que objetivo? De momento siguen algunos secuestrados, digo algunos por que ni se saben donde están los cuerpos de los destrozados.
Menos mal que no violaron a nadie. Se sabe que se sentían feas por que no llegaron a violara nadie. Me lo dijeron desde la flotilla.
Además, algunos liberados pro Israel salían felices, eso es síntoma de un trato de lujo por hamas, que también es Israel, osea, Israel.
0
6
#1
Findeton
18
-113
#2
Tronchador.
#1
"Una investigación periodística revela que el Gobierno de Benjamín Netanyahu habría fabricado y reutilizado recreaciones falsas de túneles..."
Te pierdes
11
127
#9
alcama
#2
Hacer un recreación falsa no significa que no haya túneles, solo significa que no son fieles al original.
Es como si hago una recreación falsa del zulo de Ortega Lara, y en vez de medir 1,5m , mide 2,5m . Y en vez de una ventana, que no tenga ventana. El zulo original no es así,pero no significa que no exista el zulo.
6
7
#26
SergioZgz
#2
Pero si Hamas ha salido enseñando los tuneles alguna vez, que no seran tan extensos o no estarian en hospitales como decian vale, pero tuneles habia, que no entiendo para que recrean unos falsos, supongo que para ponerlos donde les interesaba a los g+++++++s a+++++++s supongo
edito, vale
#4
ya lo aclaraba, no digo nada
0
9
#4
Andreham
#1
También es un hecho que no estaban debajo de hospitales, colegios, viviendas y camiones de Cruz Roja y bien que los bombardearon.
También es un hecho que esos bebés degollados o los misiles lanzados desde hospitales tampoco existieron, pero fíjate, dos años después y aún salen cosas.
16
179
#5
Supercinexin
#1
Precisamente no. De eso va la noticia, de que en realidad era más mentira que otra cosa.
Algo que ya muchos pudimos verificar cuando veíamos las "pruebas" confírmame las iban mostrando en televisión a micro libre y sin preguntas del entrevistador los israelíes: ¿Un agujero en el suelo? "Miren este horrible túnel de Jamás". ¿Algo que parece una alcantarilla de saneamiento en medio de un barrio totalmente devastado? "Aquí tienen, señores, jamás usando a los vecinos…
16
211
#8
Findeton
#5
Aquí uno de los túneles.
www.youtube.com/shorts/XnoaGVkqTGs
3
32
#18
alcama
#8
Es difícil luchar contra el cazurrismo
1
15
#11
Findeton
#5
Aquí más (viene de # 3) túneles:
www.aljazeera.com/video/witness/2014/8/5/the-gaza-tunnels
1
16
#21
Bourée
#11
Yo he visto muchísimas imágenes y vídeos derribando edificios y barrios enteros muy por encima de cualquier túnel. Sin contar los niños disparados en la cabeza una semana, a la siguiente en la barriga siguiendo por otra en los genitales y muchísimas atrocidades más.
0
12
#22
Findeton
#21
Todo lo que dices es cierto. Eso no significa que no hubiera túneles.
0
10
#16
luckyy
#1
no te enteras ni de lo que tienes delante
2
42
#25
Eibi6
#1
que raro un liberal defendiendo siempre a nazis y genocidas... Quizás lo de liberal sea por él tipo de gallumbos que usa para acojer esos huevos tan gordos
0
9
#35
borre
#1
¿Cuándo fue la última vez que dijiste una verdad?
0
10
#38
Hollywoodlandia
#1
tienes que tener huevos par hablar de esos terroristas yihadistas que pedían a los "lobos solitarios" del mundo que actuaran pro Allah.
Aquí eso no se dice, con pruebas o sin pruebas, aquí el malo es Israel.
Debería ponerte strike solo por insinuar que un ser de luz, que no llega a violar a nadie y hace sentirse feas (lo dice barbie Gaza) o que da un trato de lujo a sus secuestrados, según meneame son malos de alguna manera.
Nuestra lucha es contra Israel! Is - ra - el, no hamas o algún luchador, libertador, ser de luz.
1
16
