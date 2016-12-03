edición general
OkDiario, de panfleto de las cloacas a laboratorio de odio y racismo

OkDiario, de panfleto de las cloacas a laboratorio de odio y racismo

En diez años de vida, el pseudomedio de Inda se ha convertido en una mina de oro. Tras liderar la guerra sucia con Villarejo y el PP, hoy es el amplificador de bulos contra migrantes más blanqueado y mejor financiado de la ‘fachosfera’

Torrezzno #1 Torrezzno *
Cuanto mas tonterías mas se lo cree la gente. Es algo que todos los medios aprovechan para ganar visitas. Chávez Nogales estará revolviéndose en su tumba al ver el nivel del periodismo actual
DrEvil #2 DrEvil
"Pseudomedio" no, medio de comunicación de masas. Más zafio que los demás, sin duda.
Pero hay que ser inocente para creer que los medios están ahí para informarle a él de todo, gratis o casi, de forma objetiva y perfecta. Están ahí para manipular en su beneficio. La práctica totalidad. Si más no los grandes.
