OkDiario, de panfleto de las cloacas a laboratorio de odio y racismo

En diez años de vida, el pseudomedio de Inda se ha convertido en una mina de oro. Tras liderar la guerra sucia con Villarejo y el PP, hoy es el amplificador de bulos contra migrantes más blanqueado y mejor financiado de la ‘fachosfera’
www.publico.es/sociedad/justicia-embarga-sueldo-eduardo-inda-sexta.htm
Moral doble de ese peasomierda de pseudoperiodista.
Pero hay que ser inocente para creer que los medios están ahí para informarle a él de todo, gratis o casi, de forma objetiva y perfecta. Están ahí para manipular en su beneficio. La práctica totalidad. Si más no los grandes.