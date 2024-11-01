edición general
Millones de personas usaron Windows XP gratis con la mítica clave "FCKGW-RHQQ2-YXRKT...". Han desvelado su origen

Dave W. Plummer es un viejo conocido del mundillo de Windows. Aunque lleva un par de décadas alejado de Microsoft, fue desarrollador en la compañía, y fue clave en la creación del Administrador de tareas, sobre el que a día de hoy sigue aconsejando para sacarle todo el partido. Pero Plummer fue mucho más que eso en Microsoft, y ha contado en X la historia de la legendaria clave: FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8.

#3 Jodere
Creo que para W10 también hay una clave universal que vale si lo instalas sin conexión a internet
Khadgar #1 Khadgar
Y, por supuesto, ni un solo enlace a la fuente, no vaya a ser que abandones la página de genbeta o algo. :palm:
ccguy #10 ccguy
#7 lamentablemente ya no se permiten aquí envíos de redes sociales aunque sean la fuente original
Esku #5 Esku
Algunos nos la sabiamos de memoria xD
SMaSeR #15 SMaSeR
Microsoft nunca ha puesto mucho empeño tampoco en impedirte usar su SO aunque no pagues xD.
mecha #6 mecha
HQ6K2-QPC42-3HWDM-BF4KJ-W4XWJ
La clave de Win98 que memoricé hace años, cuando me sacaba un dinerillo arreglando formateando ordenadores, y que ya nunca podré olvidar. Ahora no me sé ni mi número de móvil. Es lo que tiene tener todo a golpe de ratón.
#11 Xoche *
Montando pcs llegué a memorizarla. Que cosas hacía por aquellas fechas...Ahora con MassGrave no hacen falta semejantes excesos La tendencia es usar cada vez menos el cerebro xD
#2 Astur_ *
Pagar es de pringados..... nunca pague nada y siempre vi y jugué a todo lo que quise...
Lo jóvenes pagando, amazon , spotify, netflix, windows, premiuns de la play4/5, videojuegos de 100 euros... app para el móvil, etc etc... Mientras se quejan, que es imposible comprar un piso
#4 sald64059
#2 claro claro, cuéntame más.
ChatGPT #8 ChatGPT
#2 lo que no entiendo es porqué pagan en el super, que lo roben también y con ello ahorren para el piso.
isaac.hacksimov #12 isaac.hacksimov
#8 No lo entiendes porque no sabes la diferencia entre copiar y robar. Es algo sencillo, busca y lee.
panda23 #13 panda23 *
#8 si existiese una maquina que copiase la comida o me la bajase de internet ten la absoluta seguridad que no compraría ni un cacahuete.
GanaderiaCuantica #14 GanaderiaCuantica *
#2 si fuera solo eso. Encima también pagan el metro, en lugar de saltarse las puertas, los peajes…no saben lo que es un hacer un simpa’…

No vi lo de #8. Eso también, encima pagan en el súper. En el chino lo entiendo, porque te van siguiendo, pero…en el súper!
#9 Feliberto
#2 Ok boomer
