Millones de personas usaron Windows XP gratis con la mítica clave "FCKGW-RHQQ2-YXRKT...". Han desvelado su origen

Dave W. Plummer es un viejo conocido del mundillo de Windows. Aunque lleva un par de décadas alejado de Microsoft, fue desarrollador en la compañía, y fue clave en la creación del Administrador de tareas, sobre el que a día de hoy sigue aconsejando para sacarle todo el partido. Pero Plummer fue mucho más que eso en Microsoft, y ha contado en X la historia de la legendaria clave: FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8.