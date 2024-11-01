Apps imprescindibles de software libre para Android: potencia tu privacidad y seguridad

Si te preocupa la privacidad de tus datos y valoras el poder y la transparencia del software libre, Android es una plataforma ideal para combinar ambas cosas. Existen aplicaciones enfocadas en la seguridad, la protección de la información y la eliminación de trackers que se adaptan perfectamente a tus necesidades. A continuación, te presentamos varias de esas apps imprescindibles, todas de código abierto, que podrás instalar en tu dispositivo Android para mantener tu privacidad al máximo nivel.
| etiquetas: aplicaciones , software libre , android , privacidad , seguridad
son las apps que vienen de fábrica y no puedes borrar, como mucho puedes desactivar pero no borrar, ocupan espacio y recursos tontamente.
Vives preso y asfixiado por la tiranía de google.
Ademas el teclado Heliboard, newpipe en vez de youtube,opentracks para grabar rutas de senderismo. Y hay mas cosas por supuesto. Pero lo malo, como dice #1 es que no puedes borrar el bloatware a no ser que ya te metas a toquetear el movil con el pc y "romperlo"