La historia del juez Acayro: una polémica condena por prevaricación acaba con su carrera tras 20 sumarios contra la corrupción

Este magistrado canario ha sido expulsado de la Carrera Judicial por pedir documentación a un ayuntamiento, en concreto, unos contratos menores con abogados y asesores del ámbito urbanístico. Un primer fallo lo condenó por haberse equivocado, al estimar que no era necesario indagar sobre ese tema, pero el Supremo interpretó, en base a los mismos hechos probados, que actuó a sabiendas, y duplicó la condena.
| etiquetas: juez , acayro , prevaricación , corrupción
Después de leer la noticia entera, ¡ te entra un cabreo...!
www.eldiario.es/cantabria/ultimas-noticias/supremo-condena-juez-lucho-
A uno le entra la risa floja al compararlo con lo que perpetra impunemente el juez Peinado y otros muchísimos prevaricadores que trabajan para el PP:
www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tri
Menuda justicia que tenemos. Desde el 39.
No creo en las casualidades
Y todo tan normal, y todos tan campantes.