La historia del juez Acayro: una polémica condena por prevaricación acaba con su carrera tras 20 sumarios contra la corrupción

Este magistrado canario ha sido expulsado de la Carrera Judicial por pedir documentación a un ayuntamiento, en concreto, unos contratos menores con abogados y asesores del ámbito urbanístico. Un primer fallo lo condenó por haberse equivocado, al estimar que no era necesario indagar sobre ese tema, pero el Supremo interpretó, en base a los mismos hechos probados, que actuó a sabiendas, y duplicó la condena.