La historia del juez Acayro: una polémica condena por prevaricación acaba con su carrera tras 20 sumarios contra la corrupción

Este magistrado canario ha sido expulsado de la Carrera Judicial por pedir documentación a un ayuntamiento, en concreto, unos contratos menores con abogados y asesores del ámbito urbanístico. Un primer fallo lo condenó por haberse equivocado, al estimar que no era necesario indagar sobre ese tema, pero el Supremo interpretó, en base a los mismos hechos probados, que actuó a sabiendas, y duplicó la condena.

unocualquierax
Jueces del PP (literalmente) cargándose a un juez que ha luchado a tope contra la corrupción.
Después de leer la noticia entera, ¡ te entra un cabreo...!
JuanCarVen
#1 Se ve claramente que ciertos puestos de la administración de justicia sólo pueden ocuparlos los afines a ciertos partido. Si los mismos criterios que a este juez se le aplican a Peinado hace décadas que estaría inhabilitado.
davidbriro
#1 Es un aviso a navegantes "la familia no se toca" pero toda la razón, cuando lees la noticia entera el cabreo es mayúsculo
ochoceros
Luchó contra la corrupción urbanística en Cantabria:

www.eldiario.es/cantabria/ultimas-noticias/supremo-condena-juez-lucho-

A uno le entra la risa floja al compararlo con lo que perpetra impunemente el juez Peinado y otros muchísimos prevaricadores que trabajan para el PP:
www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tri

Menuda justicia que tenemos. Desde el 39.
ur_quan_master
#3 luchó contra la corrupción urbanística en Cantabria pero nunca llego a prisión ningún alcalde del PSOE o el PP. Solo metió en preventiva a un independiente al que luego hubo que indemmizar.

No creo en las casualidades
Supercinexin
Ves que expulsan de la carrera judicial a patadas y con gravísimas sanciones o habilitantes a éste señor, a Elpidio Silva, a Garzón... por supuestamente hacer una millonésima parte de lo que otros jueces le hacen a los del PSOE, a los podemitas o a los indepes.

Y todo tan normal, y todos tan campantes.
TOTEMICO
Y Peinado y Hurtado campando a sus anchas.
Imag0
Una piedrita en el engranaje de corrupción pepera de la construcción.. intolerable, el que pueda hacer que haga, etc..
JanSolo
El estamento menos democrático trabaja contra la democracia.
Leon_Bocanegra
Vas leyendo y te encuentras al juez José Luis López del Moral, un poco más abajo te encuentras con el juez Antonio del Moral. Se ve que "del Moral" es un apellido muy común por esa zona.
hipernes
Este caso huele que apesta a PPsunos haciendo de las suyas. Así que si se cargaron a Garzón por la gurtel , este no se escapa. Veremos si el constitucional le da la razon
aupaatu
Esto al peinado está claro que no le pasa su especialidad no es la corrupción urbanística.
d5tas
Ninguna buena acción queda sin su castigo.
