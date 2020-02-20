El juez de las medidas contra las VPN no autoriza el bloqueo de IPs si afecta "lo más mínimo" a webs legales

Antonio Fuentes Bujalance, magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Córdoba y autor de los dos autos recientes que otorgan a LaLiga el poder de identificar usuarios y de ordenar bloqueos a las VPN, no solo habla abiertamente sobre su cruzada contra la piratería en los medios de comunicación, sino que comparte su opinión sobre el tema en su perfil personal dentro la red social para profesionales LinkedIn. Lo hace para responder a "determinados comentarios sobre mis resoluciones en relación a las VPN, y para conocimiento de todo ind
Sobre todo cuando él mismo termina con: "Si es o no técnicamente posible [discriminar entre tráfico legal e ilegal], ya se verá". Pues a lo mejor se critica el haber hecho la resolución sin saber si es posible aplicarla. Vamos, digo yo.
Por definición.
Ahora me ha venido a la cabeza que era "interés personal".
Sí, algo puede ser ilegal pero legítimo. Esto ocurre cuando una acción, aunque contravenga una ley específica, se considera justa, moral o éticamente válida desde una perspectiva más amplia.
Por ejemplo:
Robar un medicamento esencial para salvar una vida puede ser ilegal según la ley vigente, pero puede ser visto como legítimo si se justifica por el derecho fundamental a la vida.
Durante la Alemania nazi, ocultar a personas
A pesar de que ambos pertenezcan al campo semántico de "ley", "legal" hace referencia al derecho positivo, es decir, a las leyes que son formalmente válidas dentro de un sistema dado, mientras que "legítimo" hace referencia, entre otras cosas, a la justificación de esas normas y del poder del que emanan.
Y digo corrupto porque era juez en un juicio contra el córdoba y, lo apartaron por tener conflictos de intereses.
PD. algunos será difícil explicarles ciertas cosas cuando ni siquiera tienen la curiosidad de leer una resolución antes de criticarla, debe referirse al T.S. del Fiscal General.
Te tienes que reír.
¿No tienen peritos en el juzgado ese?
Porque cualquiera con un mínimo de experiencia sabe que no es posible, no hace falta el "ya se verá".
Mientras tanto las bloqueamos preventivamente "Por si acaso". Pero a un presunto violador no se le mete en la cárcel preventivamente porque aún o esta condenado. La lección de coherencia ya nos la explican mañana...