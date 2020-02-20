edición general
111 meneos
719 clics
El juez de las medidas contra las VPN no autoriza el bloqueo de IPs si afecta "lo más mínimo" a webs legales

El juez de las medidas contra las VPN no autoriza el bloqueo de IPs si afecta "lo más mínimo" a webs legales

Antonio Fuentes Bujalance, magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Córdoba y autor de los dos autos recientes que otorgan a LaLiga el poder de identificar usuarios y de ordenar bloqueos a las VPN, no solo habla abiertamente sobre su cruzada contra la piratería en los medios de comunicación, sino que comparte su opinión sobre el tema en su perfil personal dentro la red social para profesionales LinkedIn. Lo hace para responder a "determinados comentarios sobre mis resoluciones en relación a las VPN, y para conocimiento de todo ind

| etiquetas: vpn , laliga , tebas , bloqueo ip , legalidad
63 48 0 K 327 tecnología
36 comentarios
63 48 0 K 327 tecnología
Comentarios destacados:        
#3 Pedro_Chosco *
Un poco sobradete el Sr. Juez, cuando dice: "a algunos será difícil explicarles ciertas cosas cuando ni siquiera tienen la curiosidad de leer una resolución antes de criticarla". De ser cierto lo que dice la noticia de que hasta la fecha no se ha hecho público el contenido de la resolución.

Sobre todo cuando él mismo termina con: "Si es o no técnicamente posible [discriminar entre tráfico legal e ilegal], ya se verá". Pues a lo mejor se critica el haber hecho la resolución sin saber si es posible aplicarla. Vamos, digo yo.
29 K 256
BuckMulligan #33 BuckMulligan
#3 Un palurdo prepotente que no sabe la diferencia entre indocumentado y desinformado.
1 K 16
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Pues su señoría es gilipollas.
18 K 169
wachington #8 wachington
#1 Puede que no sea gilipollas y tenga un interés legítimo, pero ilegal.
1 K 15
BM75 #15 BM75
#8 Algo ilegal no puede ser legítimo.
Por definición.
1 K 19
wachington #18 wachington
#15 Sí, tienes razón, no se me ocurría una alternativa a legítimo y lo escribí así.

Ahora me ha venido a la cabeza que era "interés personal".
0 K 12
#36 girombo
#18 Pues provechoso. :troll: :troll:
0 K 7
LinternaGorri #23 LinternaGorri *
#15 lo he buscado en la ia porque no lo veía muy claro :troll:
Sí, algo puede ser ilegal pero legítimo. Esto ocurre cuando una acción, aunque contravenga una ley específica, se considera justa, moral o éticamente válida desde una perspectiva más amplia.

Por ejemplo:

Robar un medicamento esencial para salvar una vida puede ser ilegal según la ley vigente, pero puede ser visto como legítimo si se justifica por el derecho fundamental a la vida.
Durante la Alemania nazi, ocultar a personas

…   » ver todo el comentario
2 K 21
#24 srskiner
#23 la IA es caótico bueno
1 K 20
LinternaGorri #25 LinternaGorri
#24 la ia es basura, pero esto tiene sentido (será robado de alguna web)
1 K 4
alpoza #32 alpoza
#23 es el caso, pero no desde tu punto de vista o moral. Si la pirateria te parece inmoral, poco etica, o te dan un sobre para que pienses asi, estas en el caso que muy bien has descrito.
0 K 9
Cuñado #29 Cuñado
#15 Sí puede serlo y, de hecho, la relación entre legalidad y legitimidad es un campo muy trillado en la filosofía occidental. Rousseau, Locke o Weber, por ejemplo, lo trataron bastante a fondo.

A pesar de que ambos pertenezcan al campo semántico de "ley", "legal" hace referencia al derecho positivo, es decir, a las leyes que son formalmente válidas dentro de un sistema dado, mientras que "legítimo" hace referencia, entre otras cosas, a la justificación de esas normas y del poder del que emanan.
1 K 16
LinternaGorri #21 LinternaGorri
#1 creo que mas bien es un hdlp corrupto
0 K 11
#28 KaisserSozze
#1 Encima habla de "indocumentados" un tío que ni ha notificado la resolución a las partes afectadas y ni entiende que no le puedes exigir a alguien, cuyo negocio es garantizar la privacidad de las comunicaciones, derecho reconocido en mil sitios por la UE, que se ponga a espiar las comunicaciones de todos a ver quien hace algo "malo" :wall:
0 K 7
josde #30 josde
#1 Solo ese.
0 K 20
#35 girombo *
#1 Y además ha sido apartado de casos judiciales donde estaba involucrado el Córdoba CF, por su imparcialidad manifiesta contra esta sociedad.

www.diariocordoba.com/deportes/2020/02/20/juez-fuentes-bujalance-apart
0 K 7
OrialCon_Darkness #5 OrialCon_Darkness
Un juez que tebas habrá visto que es corrupto y le habrá regalado "cositas", por eso el juez ha admitido TODO lo que le ha mandado tebas (que ya son 3 o 4 resoluciones).
Y digo corrupto porque era juez en un juicio contra el córdoba y, lo apartaron por tener conflictos de intereses.
6 K 44
Dib8 #9 Dib8
#5 ojo con las insinuaciones q haces q te pueden empapelar. Todos lo intuimos pero no seas tan explicito
1 K 14
Sinfonico #12 Sinfonico
#5 #9 Sí, seamos explícitos, el juez está untado y bien untado.
4 K 40
robustiano #4 robustiano *
¿Cómo era aquello de soplar y sorber al mismo tiempo? Cómo lo viven estos togados... :-P
2 K 38
pepel #2 pepel *
Indemnizaciones a pagar por TEBAS (si puede ser de su bolsillo), y luego TEVAS.

PD. algunos será difícil explicarles ciertas cosas cuando ni siquiera tienen la curiosidad de leer una resolución antes de criticarla, debe referirse al T.S. del Fiscal General.
2 K 32
#16 decker
"Si es o no técnicamente posible [discriminar entre tráfico legal e ilegal], ya se verá" dijo el juez que llamaba "indocumentados" a los demás.

Te tienes que reír.
2 K 20
Maki_Hirasawa #31 Maki_Hirasawa
..país de pandereta
1 K 13
Nitros #17 Nitros
"Si es o no técnicamente posible [discriminar entre tráfico legal e ilegal], ya se verá"

¿No tienen peritos en el juzgado ese?

Porque cualquiera con un mínimo de experiencia sabe que no es posible, no hace falta el "ya se verá".
1 K 13
ur_quan_master #22 ur_quan_master
Se demuestra así que los jueces son unos ineptos irresponsables y sin control que solo rectifican cuando las consecuencias de sus actos les tocan y a veces ni eso.
0 K 12
IvanDrago #13 IvanDrago
Aquí, ha habido llamadita de arriba.
0 K 10
Treal #19 Treal
Pero vamos a ver, si cada vez que hay Furbo deja medio internet a los españoles temblando! Si ya has visto que lo están aplicando mal, CORTA DE RAIZ LAS ALAS DEL TEBAS!
1 K 9
ragnarel #14 ragnarel
Entiendo que esa "jurisprudencia" (entre comillas porque no lo es) no afecta a Cloudflare. :roll:
0 K 9
ajavibp #26 ajavibp
Eso pasa por haber "aprendido" en los cursos organizados por la SGAE y similares
0 K 9
#6 dclunedo
"Si es o no técnicamente posible [discriminar entre tráfico legal e ilegal], ya se verá"
Mientras tanto las bloqueamos preventivamente "Por si acaso". Pero a un presunto violador no se le mete en la cárcel preventivamente porque aún o esta condenado. La lección de coherencia ya nos la explican mañana...:troll:
0 K 7
thorpedo #10 thorpedo
#6 la marcha se demuestra andando... Haber cuando le llegue la primera reclamación como actúa, si le da razón siempre a la liga estás palabras son papel mojado. Es flipante el poco conocimiento de los jueces con el mundo en el que viven , en especial con la tecnología
0 K 10
MyNameIsEarl #27 MyNameIsEarl
#6 se le podrá meter en la cárcel al juez por esa misma razón. Todos vemos que hay prevaricación, así que p'alante. Con su mismo razonamiento. Por si acaso, no?
3 K 28
#34 dclunedo
#27 Por mi perfecto.... :-D
0 K 7
#7 Selection
Eso mismo pone en la sentencia anterior y Tebas se lo ha pasado por los cojones.
0 K 7
#11 Cuchifrito *
#7 Quien ha aplicado la sentencia sin leersela entonces son los proveedores de internet que son quien la deben ejecutar, no Tebas digo yo.
2 K 33
Jeron #20 Jeron
Entre subnormales chulitos anda el juego
0 K 6

menéame