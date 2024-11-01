El Gobierno de Venezuela denuncia el asesinato a "sangre fría" de parte del equipo de seguridad de Maduro durante su detención

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha rechazado este domingo la captura del presidente, Nicolás Maduro, que ha tachado como "cobarde secuestro". Durante la lectura de un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Padrino López ha afirmado que el arresto de Maduro ocurrió "luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad". El mandatario venezolano fue capturado el sábado junto a su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses tras lanzar ataques en Caracas y otras ciudades del
Los dejaron morir inútilmente, mientras en la televisión empezaremos a escuchar inverosímiles guiones cinematográficos sobre lo maravillosas que son las unidades de operaciones especiales Delta Force.
Ay madre mía, si la verdad se supiese algún día, cuántos deberían pagar.
No os equivoquéis, zanahorios hay muchos en USA, ha sido él, pero podría haber sido otro. Tenemos un enemigo en la OTAN, y la mejor solución y unica sería Balcanizarlo, no hay otra solución, desmembrar y generar los Estados Desunidos, el resto son parches. Ahora hay una pequeña oportunidad, aprovechemos la o después será tarde.
Como el Joker cuando dice que a él le toca cargarse al conductor del bus.
Sin embargo muy posiblemente ellos nunca dañaron a nadie.