El Gobierno de Venezuela denuncia el asesinato a "sangre fría" de parte del equipo de seguridad de Maduro durante su detención

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha rechazado este domingo la captura del presidente, Nicolás Maduro, que ha tachado como "cobarde secuestro". Durante la lectura de un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Padrino López ha afirmado que el arresto de Maduro ocurrió "luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad". El mandatario venezolano fue capturado el sábado junto a su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses tras lanzar ataques en Caracas y otras ciudades del

YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
y el zanahorio viendo la retransmisión en directo por las cámaras grabando de los soldados, como si fuera un videojuego, en su mansión de Florida... es un nazi y hay que acabar con él, detenerlo, que tenga un juicio justo, y que no vuelva a tener acceso a ningún tipo de poder
Lutin #3 Lutin
Lo que cómo persona me causa verdadero coraje es pensar en esos muchachos que apenas rondarían los veinte años que formaban parte de la guardia de Maduro, sus propios jefes militares los vendieron para entregar a Maduro a los Estados Unidos.

Los dejaron morir inútilmente, mientras en la televisión empezaremos a escuchar inverosímiles guiones cinematográficos sobre lo maravillosas que son las unidades de operaciones especiales Delta Force.

Ay madre mía, si la verdad se supiese algún día, cuántos deberían pagar.
YSiguesLeyendo #6 YSiguesLeyendo
por cierto, que varias informaciones de expertos que están interviniendo en los medios estos días, afirman que la guardia presidencial, la seguridad más próxima a Maduro, estaba formada casi íntegramente por miembros de las fuerzas de seguridad cubanas. de ahí tal vez la mayor inquina de los soldados de Trump de no querer dejarles con vida aunque no supusieran un peligro ni para su seguridad ni para la de Venezuela, y todavía menos cuando su objetivo de secuestrar a Maduro ya estaba alcanzado
Javi_Pina #8 Javi_Pina
y no olvidemos que se postulaba a Nobel de la Paz :wall:
pedrario #9 pedrario
Irrelevante cualquier anuncio que haga el gobierno que no sea publicar las actas electorales o dimitir.
Herumel #10 Herumel *
No, no hay que acabar con el.
No os equivoquéis, zanahorios hay muchos en USA, ha sido él, pero podría haber sido otro. Tenemos un enemigo en la OTAN, y la mejor solución y unica sería Balcanizarlo, no hay otra solución, desmembrar y generar los Estados Desunidos, el resto son parches. Ahora hay una pequeña oportunidad, aprovechemos la o después será tarde.
Andreham #1 Andreham
Esto en las pelis lo que pasa es que el malo se carga a su propia gente para culpar al bueno.

Como el Joker cuando dice que a él le toca cargarse al conductor del bus.
penanegra #4 penanegra
Completamente de acuerdo >:-(
#5 Kuruñes3.0
Esto es como los guardias del Dr Maligno, sus vidas no son relevantes para nadie.
Sin embargo muy posiblemente ellos nunca dañaron a nadie.
Tertuliano_equidistante #7 Tertuliano_equidistante
#5 En las películas los llaman esbirros
