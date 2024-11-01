El Gobierno de Venezuela denuncia el asesinato a "sangre fría" de parte del equipo de seguridad de Maduro durante su detención

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha rechazado este domingo la captura del presidente, Nicolás Maduro, que ha tachado como "cobarde secuestro". Durante la lectura de un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Padrino López ha afirmado que el arresto de Maduro ocurrió "luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad". El mandatario venezolano fue capturado el sábado junto a su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses tras lanzar ataques en Caracas y otras ciudades del