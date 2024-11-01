edición general
13 meneos
344 clics
Esta autocaravana de BYD tiene tres pisos y despliega una terraza en el techo en 5 segundos. Es 11.000 euros más barata que una California

Esta autocaravana de BYD tiene tres pisos y despliega una terraza en el techo en 5 segundos. Es 11.000 euros más barata que una California

Es el caso de esta autocaravana camperizada por la firma china Chengli Special Automobile sobre la base del camión híbrido BYD T5, una camper ECO de 300 CV para seis personas. En Europa, una autocaravana con este nivel de equipamiento y tecnología cuesta tres veces más. Como mínimo. La Volkswagen California es la camper por excelencia, pero vale 60000 euros .

| etiquetas: autocaravana , byd , california
10 3 0 K 142 actualidad
17 comentarios
10 3 0 K 142 actualidad
Comentarios destacados:    
Connect #4 Connect
Yo veo dos pisos. Y en todo caso el de arriba es totalmente innecesario: una zona abierta para meter una mesa y unas sillas. Vamos, lo mismo que puedes hacer colocando esa mesa y esas sillas al lado de la Camper. Me dices que arriba se configura una habitación, y mira, te lo compro, pero todo eso ya está abajo. Que incluso tiene hasta baño.

Que quiten esa terraza inútil y bajen algo mas el precio y se comen el mercado que quieran.
5 K 54
elmakina #7 elmakina *
#4 El piso de arriba es cubierto y se puede cerrar, además de que equipa sillones mesa, etc. Si tienes que montar algo así en el exterior te llevaría un buen rato y esfuerzo, además de necesitar espacio que no siempre tienes.
Y también lo puedes usar como habitación (que creo que también es la idea, incluso con el techo sin desplegar, fíjate en las ventanas).
0 K 9
#10 Pixmac *
#4 No puedes poner una mesa en cualquier lugar, que puedes llevarte una multa. Les habría venido bien a estas personas metropolitano.gal/enfoque/insolita-imagen-de-unos-turistas-en-la-navid aunque creo que no tienen inconveniente en comer allí donde quieren.
0 K 20
#11 silzul
#4 En España realizar esto: "una zona abierta para meter una mesa y unas sillas. Vamos, lo mismo que puedes hacer colocando esa mesa y esas sillas al lado de la Camper" en una zona no habilitada para acampada es ilegal. En cambio, usar esa mierda de terraza, es totalmente legal porque no sobresale del perímetro del vehículo. En Europa, quizás si sea más que innecesario claro ...

De todos modos, eliminar la terraza es más fácil.
0 K 7
#12 Maikimaik
#4 la mesa y las sillas al lado de la camper no está permitido en españa en casi ningún sitio que no sea un camping. No así tener una terraza en el techo de tu vehículo, porque no excede el espacio del mismo, que es lo ilegal.
0 K 9
Fj_Bs #15 Fj_Bs
#4 Esa terracita , puede ser muy util, mejora las vistas del entorno, da intimidad... en un camping no pasan gente , ni perros ni gatos xD
0 K 7
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Se va a comer el mercado, y más si la comparas con una California la cual ya tiene un precio injustificado a día de hoy
1 K 27
Supercinexin #6 Supercinexin
#2 Aguántales el cubata los burrócratas europedos. Esta caravana china te va a acabar costando veinte mil pavos más cara que la mierda la California.
1 K 24
Yorga77 #8 Yorga77
Parece algo sacado de la Corporación Capsula. o_o
1 K 24
#3 poxemita
Ya sabemos como resolver el problema de la vivienda. Puedes meter a 6 personas por caravana, saldrían aenos de 10.000 €.
0 K 11
Urasandi #9 Urasandi *
5 segundos en cámara rápida, que parece que la juntaletras no se ha dado cuenta.
0 K 11
#14 topecb *
El tercer piso cuál es, la carretera? Son 2 pisos xD

"resulta que si encargamos 10 o más, su precio pasa a 55.000 dólares. Es decir 46.700 euros a día de hoy" Lo típico que sales a comprarte una camper y compras 10...
0 K 10
EldelaPepi #17 EldelaPepi
Es un flipe de cacharro.
0 K 9
Febrero2034 #16 Febrero2034
¿Las pruebas euroncap de eso se pueden saber?
0 K 7
#1 Jatetu
Y sin embargo lo más recomendable sería una diésel y no una eléctrica. Yo no lo dudaba, vaya. El vehículo eléctrico para la ciudad, eso sí.
0 K 6
WcPC #5 WcPC
#1 Porque tener una caravana que puedas volver a conducirla simplemente dejándola en la calle cargando al ponerle placas solares tiene poco sentido...
¿Verdad?
0 K 10
#13 Cuchifrito
#5 Si tienes que dejarla en la calle dos meses antes de volver q conducirla no parece tan atractivo
0 K 11

menéame