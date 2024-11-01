Esta autocaravana de BYD tiene tres pisos y despliega una terraza en el techo en 5 segundos. Es 11.000 euros más barata que una California

Es el caso de esta autocaravana camperizada por la firma china Chengli Special Automobile sobre la base del camión híbrido BYD T5, una camper ECO de 300 CV para seis personas. En Europa, una autocaravana con este nivel de equipamiento y tecnología cuesta tres veces más. Como mínimo. La Volkswagen California es la camper por excelencia, pero vale 60000 euros .