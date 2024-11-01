Esta autocaravana de BYD tiene tres pisos y despliega una terraza en el techo en 5 segundos. Es 11.000 euros más barata que una California

Es el caso de esta autocaravana camperizada por la firma china Chengli Special Automobile sobre la base del camión híbrido BYD T5, una camper ECO de 300 CV para seis personas. En Europa, una autocaravana con este nivel de equipamiento y tecnología cuesta tres veces más. Como mínimo. La Volkswagen California es la camper por excelencia, pero vale 60000 euros .
Que quiten esa terraza inútil y bajen algo mas el precio y se comen el mercado que quieran.
Y también lo puedes usar como habitación (que creo que también es la idea, incluso con el techo sin desplegar, fíjate en las ventanas).
De todos modos, eliminar la terraza es más fácil.
"resulta que si encargamos 10 o más, su precio pasa a 55.000 dólares. Es decir 46.700 euros a día de hoy" Lo típico que sales a comprarte una camper y compras 10...
¿Verdad?