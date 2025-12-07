Josep Borrell apunta la "lección" que tienen que aprender Europa sobre el ataque de EEUU a Venezuela: "No cuentan con nosotros"

"Seguir viviendo bajo el paraguas protector de alguien que lo puede cerrar en cualquier momento no es una posición muy inteligente", considera Josep Borrell. "¿Qué haríamos los europeos si mañana los marines desembarcaran en Groenlandia?". Borrell señala que en este caso Europa no haría gran cosa porque no tendría una capacidad de respuesta rápida. Es por eso que pide a la Unión Europea que aprenda la lección y se dé cuenta de que los americanos no cuentan con nosotros.