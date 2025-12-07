edición general
Josep Borrell apunta la "lección" que tienen que aprender Europa sobre el ataque de EEUU a Venezuela: "No cuentan con nosotros"

"Seguir viviendo bajo el paraguas protector de alguien que lo puede cerrar en cualquier momento no es una posición muy inteligente", considera Josep Borrell. "¿Qué haríamos los europeos si mañana los marines desembarcaran en Groenlandia?". Borrell señala que en este caso Europa no haría gran cosa porque no tendría una capacidad de respuesta rápida. Es por eso que pide a la Unión Europea que aprenda la lección y se dé cuenta de que los americanos no cuentan con nosotros.

#1 aPedirAlMetro
"¿Qué haríamos haremos los europeos si cuando mañana los marines desembarcaran desembarquen en Groenlandia?"

Mejor

#2 HangTheRich
#1 no necesitan desembarcar, ya tienen una base alli

#6 cocolisto
#1 ¿Llorar?

#24 cutty
#6 Sí, bwana.

#11 Vindicta
#1 Pedir un referéndum antes de apoyar a nadie, porque muchos no querremos guerra por un territorio lejano.

Era así hace unos días.

www.meneame.net/story/proyecto-plan-paz-preve-adhesion-ucrania-ue-2027

#15 SeñorMarron
#1 apretar muy fuerte los puños y decir "nene malo"

#18 taSanás
#1 dar volteretas dilecticas para no tener que enfrentarnos a eeuu

#19 jonolulu
#1 Decir que "seguimos los hechos con preocupación"

#20 haprendiz
#1 No digo que no vaya a ocurrir, pero si se atreve a invadir un país aliado como Dinamarca, sus objetivos de conseguir gobiernos títeres de partidos "patriotas" en suelo europeo, afines a sus intereses*, podrían irse al traste.

Soplar y sorber a la vez, no puede ser.

* Ver la hoja de ruta aquí: legrandcontinent.eu/es/2025/12/07/estrategia-de-seguridad-nacional-est

#21 soberao
#1 Dinamarca es miembro fundador de la OTAN, se aplica el artículo 5 y todo resuelto. Es lo que han apoyado siempre, a EE.UU en Europa contra Rusia pero ahora con EE.UU como invasor y con una población de 5 millones de habitantes pueden dar Groelandia como perdida. Encima tendrán que repatriar a los Groenlandeses que al gringo sionista no le gustan los pueblos originarios y sus asentamientos.
Lo de Maduro deja esto claro.

#23 Ankor
#1 VOX y el PP sacar las banderas y los mejores vinos para su nuevo amo.

#27 Nasser
#23 que asco dan

#28 makinavaja
#1 Ya lo sabemos: NADA....

#9 crycom
Que lo diga este tío que fue uno de los más probelicistas en Ucrania en contra de los intereses europeos, es como mínimo hipócrita.

#7 SeñorMarron
El último caballo ha llegado a la meta :palm: . Ahora que ya no pinta nada es cuando empieza a hablar con cierta lógica, típico

#14 mm2525
#7 completamente de acuerdo contigo. Nunca ha sido santo de mi devoción, pero se agradece escuchar una voz no tan lacaya

#12 Tunguska08Chelyabinsk13
Lo que pasa es que la amenaza no es del que supuestamente protege los USA, son los propios USA. Así que dopar una organización en la que mandan los USA como la OTAN, es contraproducente.

#8 Horkid
Quién hablo, alguien que ha contribuido a que Europa sea irrelevente!!

#5 Gotsel
Pues parece que este denostado hombre de Menéame está envejeciendo bien...

#13 Veelicus
#5 Es un cobarde de libro, cuando su voz podia ser escuchada callaba como un perro al servicio del amo, ya se encargo Lavrov de ponerlo en su sitio

#25 Cehona
#13 ¿Que es lo que callaba cuando era alto representante de la UE?

"El estado natural de las cosas sigue siendo la lucha entre grandes potencias. En el mundo actual, la geopolítica está resurgiendo y Rusia no ha olvidado su propia ilusión imperial. Por eso su guerra ha sido una llamada de atención para la Unión Europea. Desde el 24 de febrero de 2022, esta guerra no ha sido sólo una cuestión de ayuda militar y financiera para la mayoría de nosotros, sino sobre todo una revolución en…   » ver todo el comentario

#17 MiguelDeUnamano
"Me estáis pisoteando el jardín!"

#3 Tronchador.
Un adelantado a su tiempo.

#4 aPedirAlMetro
#3 un retrasado, en todo lo demas

#22 Mustela
Según Borrell, en el artículo: "Qué más tiene que hacer Trump para demostrar que Estados Unidos ya no es nuestro gran aliado (...)"

¿Cómo que "YA no es nuestro aliado"? ¿Cuándo lo fue? www.meneame.net/story/aviso-portaaviones-barcos-pasan-muy-cerca-palma-

#26 cutty
Estos son todos sicarios al servicio del poder imperial. Cuando se retiran, algunos, tal vez los más inteligentes, intentan limpiar su historial de tanta ignominia. Que se pudran en el altar de los corruptos.

#10 cocococo
Josep Borrell apunta la "lección" que tienen que aprender Europa

Josep Borrell apunta la "lección" que tiene que aprender Europa

Josep Borrell apunta la "lección" que tienen que aprender en Europa

#16 RafaMoratilla
Ese firme defensor del sometimiento a EEUU dando lecciones de europeísmo...


