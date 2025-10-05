Aviso del portaaviones a los barcos que pasan muy cerca en Palma: «Abandone la zona. Si no acata la orden, EEUU podría tomar medidas defensivas»

Desde el pasado viernes y hasta el próximo miércoles, 8 de noviembre, el portaaviones más poderoso de EEUU se encuentra fondeado en la capital balear.. «Están entrando en un área restringida. Se le ordena que abandone la zona y se mantenga alejado de este buque. Si no acata la orden, Estados Unidos podría tomar medidas defensivas y su buque podría sufrir daños». Este es el aviso que están lanzando desde el portaaviones USS Gerald R. Ford a los barcos que este domingo, 5 de octubre, pasan demasiado cerca mientras navegan por la bahía de Palma.