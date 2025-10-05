edición general
Aviso del portaaviones a los barcos que pasan muy cerca en Palma: «Abandone la zona. Si no acata la orden, EEUU podría tomar medidas defensivas»

Desde el pasado viernes y hasta el próximo miércoles, 8 de noviembre, el portaaviones más poderoso de EEUU se encuentra fondeado en la capital balear.. «Están entrando en un área restringida. Se le ordena que abandone la zona y se mantenga alejado de este buque. Si no acata la orden, Estados Unidos podría tomar medidas defensivas y su buque podría sufrir daños». Este es el aviso que están lanzando desde el portaaviones USS Gerald R. Ford a los barcos que este domingo, 5 de octubre, pasan demasiado cerca mientras navegan por la bahía de Palma.

Supercinexin #2 Supercinexin
Su planeta, sus reglas. No veo nada raro ni malo en esto. El Imperio de... perdón, el liderazgo democrático y la protección de Estados Unidos es algo que nos hemos dado libremente entre todos los hombres libres. Lo contrario era la URSS y China, dictadores malísimos que conquistas y se anexionan cosas y matan a millones. Si no estuviera este barco protegiéndonos, China y Rusia podrían pasearse con sus barcos y hacer en nuestras playas, puertos y costas lo que quisieran, abusar de nosotros de…   » ver todo el comentario
0 K 18
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Buscad el concepto costa seca y lo que era La Línea en los 50-60.
0 K 18
pitercio #1 pitercio
¡OTAN no, bases fuera!
0 K 13

