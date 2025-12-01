Golpe policial a ‘The Base’, el grupo supremacista que se preparaba para desatar una “guerra racial en España”

La Policía Nacional desarticula en España la primera célula terrorista de esta banda considerada terrorista en la Unión Europea, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. The Base es un grupo extremista neonazi manejado desde Rusia que busca "incitar una guerra racial" en EE.UU. Se creó en 2018, a través de la expansión de células paramilitares que se adiestran en campos de entrenamiento para perpetrar atentados con el objetivo de una supremacía blanca, de hecho, este grupo está considerado como una organización terrorista en la Unión Eur