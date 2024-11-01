Lilly Wachowski reflexiona sobre la apropiación de 'Matrix' por parte de la derecha. “Es lo que hace el fascismo”

"La ideología de derechas se apropia absolutamente de todo. Se apropia de puntos de vista de izquierdas y los muta para su propia propaganda, para oscurecer cuál es el mensaje real. Esto es lo que hace el fascismo… Toman estas ideas que generalmente se reconocen como preguntas o investigaciones o verdades universales sobre la humanidad y la vida, y las convierten en otra cosa para eliminar el peso de lo que esas cosas representan".