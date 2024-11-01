edición general
Lilly Wachowski reflexiona sobre la apropiación de 'Matrix' por parte de la derecha. “Es lo que hace el fascismo”

"La ideología de derechas se apropia absolutamente de todo. Se apropia de puntos de vista de izquierdas y los muta para su propia propaganda, para oscurecer cuál es el mensaje real. Esto es lo que hace el fascismo… Toman estas ideas que generalmente se reconocen como preguntas o investigaciones o verdades universales sobre la humanidad y la vida, y las convierten en otra cosa para eliminar el peso de lo que esas cosas representan".

kreepie #3 kreepie
Acertadísimo. Lo hacen con todo. Señoros franquistas del barrio Salamanca cantando "el pueblo unido jamás será vencido" para acabar con la dictadura sanchista es el primer ejemplo que se me viene ahora. Lo hacen con cualquier cosa a diario.
3 K 40
Polarin #4 Polarin
#1 #3 A ver los Wachoski eran unos tios a los que les encantaba el manga japones y muy buenos en efectos especiales, pero sin ningun tipo de cultura literaria. Matrix es como dijo mi padre: una pelicula interesante los primeros 30-45 minutos, y despues solo ostias.

Matrix es una pelicula que ha envejecido muy mal porque no es Jonhy Memmonic, que tiene un argumento de Willian Gibson y es cutre de cojones, pero que tiene una trama. Matrix es como Blade Runner: una pelicula que describe un…   » ver todo el comentario
0 K 9
Jakeukalane #5 Jakeukalane
#4 al final todo vuelve a PKD porque Ghost in the shell dirán lo que quieran pero está inspirado en PKD.
0 K 11
WcPC #6 WcPC
#3 O cuando cantaban "Bella Chao" y se quejaban de que la estábamos "politizando"
xD
0 K 10
azathothruna #2 azathothruna
A mi lo que me molesta es que traten de dirigir el tema de la saga mas y mas hacia lo trans.
Para mi es mucho mas trascendental lo de las maquinas, sus motivaciones, y demas.
Ya tardan en hacer pelicula live action del segundo renacimiento
0 K 16
Aluflipas #1 Aluflipas
Muy relacionada. Este video de La Filmoteca Maldita.
www.meneame.net/story/american-history-x-pro-fascismo
1 K 14

