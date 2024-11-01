Lilly Wachowski reflexiona sobre la apropiación de 'Matrix' por parte de la derecha. “Es lo que hace el fascismo”

"La ideología de derechas se apropia absolutamente de todo. Se apropia de puntos de vista de izquierdas y los muta para su propia propaganda, para oscurecer cuál es el mensaje real. Esto es lo que hace el fascismo… Toman estas ideas que generalmente se reconocen como preguntas o investigaciones o verdades universales sobre la humanidad y la vida, y las convierten en otra cosa para eliminar el peso de lo que esas cosas representan".
| etiquetas: lilly wachowski , utraderecha , matrix , fascismo
Matrix es una pelicula que ha envejecido muy mal porque no es Jonhy Memmonic, que tiene un argumento de Willian Gibson y es cutre de cojones, pero que tiene una trama. Matrix es como Blade Runner: una pelicula que describe un… » ver todo el comentario
Para mi es mucho mas trascendental lo de las maquinas, sus motivaciones, y demas.
Ya tardan en hacer pelicula live action del segundo renacimiento
www.meneame.net/story/american-history-x-pro-fascismo